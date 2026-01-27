控遭40篇新聞攻擊！李紀珠告《放言》、周玉蔻 法官判賠180萬
記者楊佩琪／台北報導
不滿網路媒體《放言》於2020年起至2022年間，刊登40篇報導，質疑金融監督管理委員會前副主委李紀珠在任職新光金控期間，績效不佳、疑似自肥等，卻未經查證、平衡，李紀珠對《放言》及總編輯、陳姓記者提告求償。台北地方法院審理後，判決應連帶賠償120萬元，周玉蔻另需賠償60萬元，使得賠償總金額來到180萬元。可上訴。
李紀珠擔任金管會副主委前，曾任新光金控副董事長兼總經理，也任職過中華郵政董事長、台灣金控董事長，當過2屆不分區立委。
李紀珠提告主張，2020年起，《放言》由陳姓等記者連續報導、刊登多篇質疑李紀珠任職新光金控副董期間的治理績效，引用一度與李紀珠對簿公堂，新光金控前獨董李勝彥的說法，批李紀珠頂撞體制、牴觸法令、怠忽職責等不適任理由。至2022年間，一共刊登40篇。
不滿相關報導不僅未經查證，也未平衡，嚴重損及名譽，對《放言》、總編輯周玉蔻、陳姓記者提告求償，要求刪除相關文章，並刊登勝訴啟事。
台北地方法院審理後，判決《放言》和周玉蔻、陳姓記者需連帶賠償120萬元，周玉蔻另需連帶賠償60萬元，並刪除文章，刊登勝訴啟事。全案可上訴。
更多三立新聞網報導
虐死「剴剴」案保母姐妹二審結果出爐 仍判無期徒刑、18年徒刑
虐死「剴剴」保母姐妹二審維持原判 理由出爐
行政院前科長淪共諜高檢署起訴 高院裁定收押禁見
行政院前國會聯絡人淪共諜！高檢署起訴 台商被求刑10年
其他人也在看
學霸女警…嗆開槍盧秀燕！父淚揭「收驚真相」 分局百字文回應了
罵聲背後，總是藏著另一種聲音。台中25歲黃姓女偵查佐「警專第一名畢業」，槍法神準，從警3年記功5次、嘉獎203次，是不折不扣的警界明日之星；未料，北捷隨機殺人事件後，她失控在社群上發文嗆聲要對「盧秀燕腦門開3槍」遭拘提收押。事隔多日，黃女父親打破沉默，透過律師對外發表聲明，痛訴女兒在分局遭受職場霸凌、孤立。對此。分局發百字文駁斥指控與事實明顯不符，呼籲外界尊重司法程序，避免未經查證言論影響社會視聽。三立新聞網 setn.com ・ 19 小時前 ・ 441則留言
不碰甜、吃清淡也出事？50歲養生男「血管全塞住」 醫揪「元凶」嗨過頭
時序邁入歲末年終，尾牙與聚餐接連登場，歡聚之餘若嗨過頭，恐對健康造成負擔。心臟內科醫師蔡松恩分享，一名50歲男子平時生活規律，飲食清淡、不碰甜食，未料在一次跨年聚會中，他熬夜狂歡又吃麻辣鍋，突感覺不適就倒地休克，送醫檢查發現血管整個塞住險喪命。三立新聞網 setn.com ・ 3 天前 ・ 93則留言
台中女警嗆開槍盧秀燕！家屬揭「職場霸凌」黑幕、律師曬親筆信還原真相
去年12月間，台北發生張文隨機殺人事件，事件發生後，台中25歲的黃姓女偵查佐，失控在社群上發文嗆「盧秀燕腦門開3槍」引發喧然大波，黃女目前遭拘提收押。事隔多日，黃女父親打破沉默，透過律師揭露女兒遭「職場霸凌」、被排擠孤立，甚至被偵查隊關姓副隊長關進會議室「收驚」，造成女兒就此失控脫序。今（27日）下午，黃家透過律師公開女警親筆信，還原遭霸凌的真相。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前 ・ 12則留言
退休金差433萬元！月薪3萬上班族這樣做 存出866萬元
想讓退休後的日子過得更安穩嗎？勞動部大力推薦，善用勞退新制的「自願提繳」機制，為自己的退休金加碼，有機會多433萬元。 越早開始 複利效果越驚人 勞動部指出，退休規劃的關鍵在於「及早開始」，時健康2.0 ・ 1 天前 ・ 14則留言
滾燙熱水傾倒前夫身上！悍婦下場出爐
高市尤姓婦人懷疑陳姓前夫有新歡，還要求她搬離住處，竟趁他在沙發熟睡時，用大量滾燙熱水朝他背部傾倒，被高等法院高雄分院改依重傷害罪，判處徒刑5年8月，她不服上訴被駁回並定讞。 據了解，2021年11月8日，尤婦與陳男達成離婚協議後，搬離前鎮區住處，但偶爾會回來拿東西。隔年3月9日中午，尤婦回到該處，陳自由時報 ・ 1 天前 ・ 5則留言
天道盟會長黑狗遭斷腳筋！竟是他為義父尋仇 檢依重傷害未遂起訴
回顧案情，徐鉯翔過去認高寶勝為義父，也知悉過去賴億營曾找人來圍毆高寶勝，並導致其最終跛腳、行動有所不便，記恨在心中。徐為了替高尋仇，找來友人王銘緯一同策畫復仇，並派人跟監賴億營，於去年的12月1日掌握其人在台北市萬華區中華路停車場的行蹤。隨後，徐鉯翔、王銘緯...CTWANT ・ 1 天前 ・ 4則留言
【2026年1月活動推薦】淡水天元宮櫻花季、台中史努比、賞梅景點、高雄野森動物學校、年貨大街、草莓季...全台熱門活動一次看！(不斷更新) |【玩樂行事曆】
【玩樂行事曆】小編幫大家統整了1月的精彩活動內容整理！不用煩惱要去哪裡玩，1月有淡水天元宮櫻花季、台中史努比、年貨大街、賞梅景點、彰化月影燈季、高雄野森動物學校、春遊彰化、礁溪溫泉燈花季、空山祭、內湖草莓季、大湖草莓季...等各式各樣的活動，趕快將這篇懶人包收口袋，看看有哪些有趣的活動，讓假日出遊更加充實開心！Yahoo奇摩旅遊編輯部 ・ 3 週前 ・ 8則留言
2026台灣燈會「進嘉門 • 伊嘉人」新住民燈區溫暖點亮嘉義
【記者 吳瑞興／嘉義縣 報導】嘉義縣政府今（26）日在縣府中庭舉辦「2026台灣燈會—新住民燈區」宣傳記者會，台灣好報 ・ 21 小時前 ・ 發表留言
女模"嘴塞襪.窗簾綁手"離奇死亡! 男友顧拍片:不用報警
社會中心／王毓珺 吳培嘉 台北報導台北市發生一起離奇命案！在中山區，有一名26歲的網紅模特兒，陳屍在租屋處，離奇的是，案發時，只有男朋友在場，男友卻不報案，反而是拍下女模的嘴巴塞著襪子，雙手被窗簾綑綁的影片，甚至把影片傳給房東，說自己很忙、不想報警，後續，警方在屋內發現大量毒品，當場將死者男友依毒品罪逮捕。大批員警，在屋內將一名男子團團圍住，因為這裡發生命案，死者是男子的女友，警方更是在房裡，發現大量毒品。光是垃圾桶裡面，就找到19包使用過的毒品咖啡包，警方懷疑穿著粉色上衣的死者男友，涉有重嫌，當場將他逮捕。女模"嘴塞襪.窗簾綁手"離奇死亡! 男友顧拍片:不用報警（圖／民視新聞）附近住戶：「救護車來啊急救，警察也有來，急救很久，他（送）去醫院警察也有再來。」民視記者王毓珺：「情侶檔租屋的地點，就在榮星花園附近，但是案發時男友並沒有報案，而全案會曝光，就是因為男友拍下女友生前昏迷的畫面，傳給房東。」警方初步調查，26歲的死者洪姓女子，是一名網紅模特兒，精緻五官、甜美笑容，吸引大批粉絲關注，她從屏東北上打拚，卻離奇喪命，涉有重嫌的林姓男友，疑似在八大行業上班，有毒品、詐欺、傷害等前科，因為毒駕入監服刑，案發時，他拍下女友，嘴巴咬著襪子，雙手被窗簾綑綁，將影片傳給房東，表示自己很忙，不想報案，後續供稱，覺得女友一直抽搐，很像中邪，才會用窗簾綁住，固定雙手。女模"嘴塞襪.窗簾綁手"離奇死亡! 男友顧拍片:不用報警（圖／民視新聞）附近住戶：「好像是分租的，是不是人家好像有請他要搬離，不要再租他了，他們好像不願意搬還怎樣，是常常吵架呢還是說不付房租，可能要問屋主。」儘管案發當下，只有男友在場，但檢警沒有直接證據，能證明他跟命案有關，只能先依毒品罪嫌移送，至於男子是否和女友的死有關，檢警還要調查。原文出處：女模「嘴塞襪.窗簾綁手」離奇死亡！男友顧拍片：不用報警 更多民視新聞報導男子傳「女子綑綁片」給房東！被逮竟詭喊這4字女模離奇死亡！男友只顧錄影「嘴塞襪、窗簾綑綁」稱她中邪女模"嘴塞襪.窗簾綁手"離奇死亡! 男友顧拍片:不用報警民視影音 ・ 1 天前 ・ 6則留言
啃老逆子弒雙親2／靠銅板美食辛苦持家 佛心夫妻養大無業惡魔子）
本刊調查，死者廖姓夫妻平常在新北市三重區仁愛街賣蔥油餅，一賣就是30多年，每份蔥油餅只賣25至35元，被評為物美價廉、外酥內軟，且夫妻倆待人親切，所以生意不錯，也吸引不少外地饕客及美食部落客光顧，被封為三重的銅板美食。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 3則留言
嫌單車太慢爆粗口 廂型車駕駛亮刀嚇壞人｜#鏡新聞
新北市警方26日晚間接獲報案，一名廂型車的駕駛經過國慶路時，跟一名單車騎士爆發衝突，駕駛後來還亮刀恐嚇，幸好警方即時趕到現場，當場掏出警棍將刀子擊落，並且把駕駛帶回警局，整個過程都被路過民眾拍下PO上網，大讚警方來的真的很快。鏡新聞 ・ 6 小時前 ・ 1則留言
孫生老媽又惹事! 偷店家名牌包 落網瞎扯:眼睛開刀看不見
社會中心／洪巧璇、黃啓豪 新北報導網紅孫生的媽媽又惹事！26號下午1點，她到新北市淡水一間鍋燒意麵店用餐，趁店員不注意，偷偷潛入店家儲藏室，偷走老闆的名牌包以及2千元財物，當場被抓包，沒想到她卻和警方供稱，自己眼睛開刀看不見，不知道拿了什麼，最後仍被警方依竊盜現行犯逮捕。員警vs.報案民眾：「錢包，原本包包放在裡面。」穿著羽絨外套的婦女，手靠在桌上撐著頭，她偷竊被逮個正著，警方到場也沒怕，一副若無其事的樣子，這名女子就是網紅孫生的媽媽。26號下午1點多，孫姓竊賊來到新北市淡水區中山北路上，一間新開的鍋燒意麵店用餐趁業者不注意，偷偷跑進去店家儲藏室，偷走餐廳老闆的名牌包，以及包包內共計2千元的財物，民眾報警後，孫生的母親，竟和警方瞎扯說自己眼睛開刀看不見，不知道拿了什麼。孫生老媽又惹事！偷店家名牌包 落網瞎扯：眼睛開刀看不見（圖／民視新聞）孫生媽媽偷的就是這顆台幣5萬8千多元的Gucci貝殼包，而抓包孫媽偷竊的，就是站在她旁邊，穿著藍色帽踢男子，他是"半導體千金"張喬菲的先生，王元，也是他親眼目睹孫媽的偷竊行為，才見義勇為，幫忙抓賊。淡水分局水碓派出所所長周名鴻：「趁隙潛入店家儲藏室竊取店員包包，準備離去時遭民眾發現攔下並報警，依竊盜現行犯將其逮捕。」孫生老媽又惹事！偷店家名牌包 落網瞎扯：眼睛開刀看不見（圖／民視新聞）孫生的媽媽早就不是第一次偷竊，卻屢勸不聽，母親一再惹麻煩，也讓孫生相當無奈。《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」原文出處：孫生老媽又惹事！偷店家名牌包 落網瞎扯：眼睛開刀看不見 更多民視新聞報導罷王美惠連署涉造假 國民黨嘉義市黨部11人被起訴最新／涉掏空台鹽綠能公司4億 陳啓昱遭押逾1年1200萬交保桃園驚傳「紅衣女墜樓」頭顱破裂身亡！民俗專家示警1事民視影音 ・ 19 小時前 ・ 2則留言
嘉義六腳"92歲騎士遭撞死" 女駕駛肇逃11小時後被逮
南部中心／鄭榮文、陳芷萍 嘉義縣報導嘉義縣六腳鄉發生一起肇逃事件。吳姓女子開著小貨車行經六腳鄉偏僻道路時，撞上一台微型電動車，導致高齡92歲的騎士倒地，經過十一個小時才被人發現，報警送醫，已經回天乏術。警方從路口監視器追查，發現有一台小貨車在事故現場停留，才揪出肇事者。吳姓女子開小貨車撞上92歲機車騎士，竟肇逃不理傷者，導致傷者死亡。（圖／民視新聞）偏僻的稻田小路上，一名婦人站著，腳下躺著一名車禍受傷的長輩，救護車人員抵達後，立即上前接手，將傷者送醫，但很不幸的，傷重不治。嘉義縣消防局六腳分隊隊員蘇文平：「抵達後回報現場為機車發生車禍，有一名男性傷者，年約 90 歲，頭部外傷，給予相關處置後，送往長庚醫院。」死者是高齡92歲的楊姓老翁，深夜騎著一台微型電動車，行經嘉義縣六腳鄉這處偏避的道路，遭車輛撞擊倒地。由於四周都是稻田，沒什麼人車，加上又是深夜，老翁一直沒被人發現，直到11個小時後，才有人經過，趕緊報警。但這個路口沒有監視器，警方擴大調閱沿線路口監視器，追出肇事者。吳姓女子開小貨車撞上92歲機車騎士，竟肇逃不理傷者，導致傷者死亡。（圖／民視新聞）嘉義縣警朴子分局交安組長謝伯宏表示：「發現吳姓女子駕駛之自小貨車，曾在事故現場停留，涉有重嫌。經警方前往吳姓女子住處調查，並比對肇事車輛撞擊痕跡及路口監視器後，吳女始坦承有肇事情形。」警方比對小貨車車頭，確認右前方有撞擊的痕跡，不過，由於距離案發時間太久，警方並沒有做酒測。駕駛是否因為酒駕肇逃，警方將查訪相關人證，蒐集其他客觀事證來釐清，全案依肇事逃逸和過失致死罪送辦。《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」原文出處：嘉義六腳92歲騎士遭撞死 女駕駛肇逃11小時後被逮 更多民視新聞報導驚險瞬間！女子機車滑入小客底 警民合力抬車救命紅燈停等瞬間！烏日夫妻機車遭白賓士追撞滑行10公尺 畫面曝光最新／彎道自摔噴飛！彰化死亡車禍 21歲紅牌騎士重傷不治民視影音 ・ 1 天前 ・ 發表留言
彩虹架起山中來往橋樑！屏東原民文化園區「彩虹橋」恢復通行
原住民族委員會原住民族文化發展中心（以下簡稱原發中心）的原住民文化園區是春節遊客走春的熱門景點，園區內的指標性景點「一號吊橋（彩虹橋）」及「二號吊橋（觀流橋）」已全面完工，今天正式通橋，將迎接春節期間的龐大人流。原住民族文化園區內的「彩虹橋」及「觀流橋」在整修約2年後，今天在部落耆老的祈福聲中正式重自由時報 ・ 1 天前 ・ 發表留言
37歲護理師被控拿手槍遭擊斃！畫面曝光打臉「是手機」川普仍挺執法 歐巴馬柯林頓齊開轟
美國總統川普以掃蕩非法移民為由，派邊境執法人員進駐明尼蘇達州，但本月卻接連發生兩起民眾遭執法人員射傷身亡的事件，引發民眾怒火。上週六（24日）在明尼阿波利斯，一名37歲的白人男護理師被控持槍靠近邊境巡邏官員，隨後遭包圍壓制，連開多槍擊斃，川普發生力挺執法人員，但根據現場目擊者拍到的畫面，護理師手上拿的是手機而非手槍，直接打臉聯邦政府說法；此事件讓聯邦政府與地方的緊張關係再升溫，民主黨前總統歐巴馬、柯林頓等人也紛紛表態，要求川普政府負責。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 2則留言
台中頭汴山驚現白骨 警憑10年前記憶聯想失蹤婦｜#鏡新聞
一名筍農21日在台中太平整地時，發現一具已經腐爛的白骨，警方獲報到場搜索，案情一度陷入膠著，完全無法辨識死者的身分。不過，有一名員警叫張家漢，突然想到10年前有一名女子就在這座山失聯，沒想到，靠著超強記憶力，張家漢成為破案關鍵。鏡新聞 ・ 1 天前 ・ 發表留言
別再說酒醉誤事！醫團怒：醫療暴力國家必究 不提告也要罰
日前一名患者酒後大鬧台中中港澄清醫院急診，毆打護理師致腦震盪。北市醫師職業工會指出，不該把所有暴力劃歸為酒醉誤事，並強調無論醫護人員有無要提告，國家都要追究當事人的惡行。衛福部次長林靜儀則呼籲法界，不要再認為病人身體不舒服「其情可憫」，傷害來救命治療的人甚至影響其他人接受治療的機會，是加倍惡劣。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 3則留言
虐死「剴剴」保母姐妹二審維持原判 理由出爐
高等法院27日上午針對保母劉彩萱、劉若琳虐死1歲男童「剴剴」案二審宣判，駁回上訴，仍維持劉彩萱無期徒刑、劉若琳18年有期徒刑刑度。法官認為劉彩萱姐妹見剴剴沒有親屬前來、主管機關又未能發揮有效監督，便將剴剴視為宣洩情緒的工具，其生前遭受的凌虐、恐懼連一般成年人都無法承受，還互相交換、評論虐童心得「以虐取樂」，原審量刑並無不當，因此駁回上訴，維持原判。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前 ・ 發表留言
學霸替代役酒醉鬧事 遭運將丟包台64"4車輪番輾斃"
社會中心／洪巧璇、黃啓豪 新北報導只是喝酒醉，有至於這麼狠心嗎？新北市一名25歲溫姓男子25號凌晨2點多，喝完酒搭計程車返家，途中和司機發生口角、踹椅背，沒想到司機竟直接將男子丟包在台64線快速道路上，男子不勝酒力倒臥路中，結果被4輛車輪番輾過，死狀悽慘。員警vs.肇事駕駛：「大哥，你有撞到他嗎？」獲報快速道路上發生嚴重死亡車禍，員警火速趕抵現場，一名男子倒臥路中央，輪番被4輛車輾斃，當場沒了生命跡象。事故現場血跡斑斑，肇事車輛的輪胎上也沾染鮮血，死者身分曝光，是一名在鐵路警察局擔任替代役的溫姓男子，但好好一個人，怎麼會突然出現在台64線快速道路上？學霸替代役酒醉鬧事 遭運將丟包台64「4車輪番輾斃」（圖／民視新聞）時間退回到25號凌晨2點多，溫姓男子和朋友聚會，喝酒結束後，在台北市文山區叫了多元計程車要返回新北市板橋，但他喝醉酒，和司機爆發口角，還踹椅背，林姓司機一氣之下，竟直接把人丟包在快速道路上，溫姓男子因為酒醉站不穩，倒在路中，不幸遭4車輾過，當場慘死。林姓司機和4名肇事駕駛，後續都被依過失致死罪移送偵辦，而根據了解，25歲溫姓死者是政大高材生，雙主修新聞以及企管系，去年10月擔任替代役，期間都在準備工作面試，原定今年2月25就要退伍，沒想到卻命喪輪下。學霸替代役酒醉鬧事 遭運將丟包台64「4車輪番輾斃」（圖／民視新聞）交通分隊副分隊長王俊智：「乘客與計程車駕駛衝突，而遭駕駛要求於快速道路高架橋上下車，該乘客後續遭途經之小客車撞擊不治。」喝酒醉竟遭司機狠心丟包在快速道路上，輪番被4輛車輾過，死狀悽慘，要家屬怎麼接受。《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」《民視新聞網》提醒您：喝酒不開車、開車不喝酒！未成年請勿飲酒，飲酒過量，有礙健康！《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！原文出處：學霸替代役酒醉鬧事 遭運將丟包台64「4車輪番輾斃」 更多民視新聞報導罷王美惠連署涉造假 國民黨嘉義市黨部11人被起訴最新／涉掏空台鹽綠能公司4億 陳啓昱遭押逾1年1200萬交保桃園驚傳「紅衣女墜樓」頭顱破裂身亡！民俗專家示警1事民視影音 ・ 19 小時前 ・ 發表留言
馬太鞍洪災19死 鄉長林清水不背鍋反咬徐榛蔚｜#鏡新聞
花蓮地檢署偵辦馬太鞍溪洪災造成19死、5人失蹤案，檢調日前搜索光復鄉公所等地點，並約談鄉長林清水等人，調查發現林清水陳報的撤離名單幾乎全造假，甚至案發前一晚還去吃羊肉爐，但他在庭上緊咬縣長徐榛蔚才是地方救災指揮官，案情迅速升溫，恐怕究責層級將持續升高。鏡新聞 ・ 5 小時前 ・ 2則留言