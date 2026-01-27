控遭40篇新聞攻擊！李紀珠告《放言》、周玉蔻 法官判賠180萬

記者楊佩琪／台北報導

不滿網路媒體《放言》於2020年起至2022年間，刊登40篇報導，質疑金融監督管理委員會前副主委李紀珠在任職新光金控期間，績效不佳、疑似自肥等，卻未經查證、平衡，李紀珠對《放言》及總編輯、陳姓記者提告求償。台北地方法院審理後，判決應連帶賠償120萬元，周玉蔻另需賠償60萬元，使得賠償總金額來到180萬元。可上訴。

李紀珠擔任金管會副主委前，曾任新光金控副董事長兼總經理，也任職過中華郵政董事長、台灣金控董事長，當過2屆不分區立委。

李紀珠提告主張，2020年起，《放言》由陳姓等記者連續報導、刊登多篇質疑李紀珠任職新光金控副董期間的治理績效，引用一度與李紀珠對簿公堂，新光金控前獨董李勝彥的說法，批李紀珠頂撞體制、牴觸法令、怠忽職責等不適任理由。至2022年間，一共刊登40篇。

不滿相關報導不僅未經查證，也未平衡，嚴重損及名譽，對《放言》、總編輯周玉蔻、陳姓記者提告求償，要求刪除相關文章，並刊登勝訴啟事。

台北地方法院審理後，判決《放言》和周玉蔻、陳姓記者需連帶賠償120萬元，周玉蔻另需連帶賠償60萬元，並刪除文章，刊登勝訴啟事。全案可上訴。

