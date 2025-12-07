控遼寧艦戰機2度雷達照射自衛隊戰機 日方提出強烈抗議

在中日關係緊張之際，日本防衛省稱，6日下午，中國大陸的軍用戰機在沖繩島東南國際水域上空兩次用雷達間歇照射一架日本航空自衛隊戰鬥機。日防衛大臣小泉進次郎表示已向中方提出強烈抗議。

日防衛大臣小泉進次郎。（資料照／美聯社）

據日本放送協會NHK報導，當地時間6日下午4點32分至35分左右，一架從中國大陸海軍遼寧艦起飛的殲-15戰鬥機在沖繩島東南國際水域上空，用雷達間歇照射了一架正在進行領空侵犯措施的日本航空自衛隊F-15戰鬥機。

隨後，大約在下午6點37分至7點08分之間，一架殲-15戰鬥機再度用雷達照射另一架F-15戰鬥機。

所幸這起事件沒有造成人員或飛機受損。

對此，日本防衛大臣小泉進次郎表示，「這是超出安全飛行範圍的危險行為，我對發生此類事件深感遺憾。」他隨後表示，已向中方提出強烈抗議，並嚴格要求防止此類事件再次發生。

日本防衛省透露，大陸的遼寧艦與其他三艘飛彈驅逐艦於 5日下午2點左右在沖繩縣尖閣諸島久馬島以北約420公里的東海海域航行，駛向沖繩島和宮古島之間的太平洋海域，隨後於6日上午7點左右進入該海域，還可以看到戰鬥機和直升機在遼寧艦上起降。

報導稱，這並不是日本自衛隊第一次遭遇類似事件。2013年1月，日本海上自衛隊驅逐艦「夕立號」在東海公海也曾遭到大陸海軍艦艇的射擊雷達照射。

