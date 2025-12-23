控鄰居「半夜洗澡擾人清夢」 老婦拿香拜她家、扯髮攻擊

記者張裕坤、葉信葳／台中報導

台中烏日兩戶人家，因為噪音問題長期處不來，出門倒垃圾卻被鄰居衝出來推打，把垃圾扔出去回擊，雙方大吵一架，經常半夜洗澡擾人清夢，但反控對方敲牆壁才吵，因此反擊。

紅衣婦人（左）疑不滿鄰居深夜的用水噪音，趁鄰居（右）出來倒垃圾時攻擊對方。

女子出門準備到巷口等垃圾車，突然等候一段時間的老婦人，突然衝上前推打對方。

洪小姐：「你幹什麼？」

女子隨手把垃圾袋扔出去反擊、撒了一地，雙方大吵一架，鄰居都看傻了眼，婦人則是抓著鄰居訴苦。

張姓婦人：「你可以告訴我啊，說我吵到你們，你要說啊。」

洪小姐：「我要報警。」

張姓婦人：「去報去報。」

挨打的鄰居（左）手上垃圾散落一地。

洪小姐兩年前搬來台中烏日區一處巷弄買房居住，和77歲張姓老婦人比鄰而居，不過她控訴對方家人上晚班，半夜洗澡嘩啦啦水聲很吵，曾經客氣反應卻一直沒改善，雙方開始交惡。

遭扯髮洪小姐：「這個是預謀的，四周都還沒有人出來到垃圾，她就衝過來攻擊我。」

張姓婦人：「她常常敲我牆壁，我要反擊啊，對不對？年輕人冤枉我這老人好嗎？」

洪小姐說自費加裝隔音設備也沒用，而且對方行徑詭異，不過老婦人反控對方欺負老人家。

遭扯髮洪小姐：「拿著香在我們家門口拜，說要詛咒我先生做不到生意。」

張姓老婦人：「都可以當我小孩了，我77歲了。」

當地里長（右）表示已接獲各自投訴，也準備約雙方協調，但老婦人（左）就先動手了。

當地里長表示，已經接獲各自投訴，才準備約雙方坐下來協調，哪知道老婦人就動手了。

烏日區九德里長陳美香：「你比較理虧要跟人家道歉，你動手就不對。」

警方表示，洪小姐被拉扯頭髮沒有報案，將會了解狀況，依法妥善處理。

