控鄰持榔頭砸窗！疑不滿吹工業風扇太吵報復

嘉義東石有居民住家監視器遭砸毀，落地門玻璃也被敲破。報警後警方調查，疑似是隔壁鄰居的女婿持榔頭破壞。受害住戶表示，家中為改善通風開啟工業風扇，可能因噪音惹怒鄰居；不過鄰居反控，常聞到異味又被風扇聲吵醒，甚至連種的菜都被毒死，否認有動手。目前警方正釐清案情。

監視器畫面顯示，1日凌晨零點剛過，一名騎機車、戴全罩安全帽的男子將車停下後，手持榔頭走向住家，先砸掉監視器，再敲破落地門玻璃。受害住戶相當害怕，並指出男子在11月29日晚間9點就曾在住家附近徘徊。受害者懷疑行兇者就是隔壁住戶的女婿。

受害住戶表示，聽到連續砰砰聲，接著是玻璃破裂，嚇得不知所措。他們說家裡因為父親心臟不好，開工業風扇改善通風，可能因此打擾了鄰居。

不過遭指控的鄰居反駁，稱長期受到噪音與異味困擾，睡覺被吵到無法休息，後院種植的九層塔等蔬菜也疑似被毒死，甚至懷疑對方潑水在門口，意圖讓家中兩名長者滑倒。

環保局曾接獲鄰居檢舉噪音與異味，但到場後未發現違規情況。兩家不和疑似因此升級至破壞行為，警方已受理報案，持續追查涉嫌毀損的男子身分。

