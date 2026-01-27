控鄰酗酒鬧事！ 還恐嚇要「取人性命」 女嚇壞搬家

台北市 / 綜合報導

台北市某社區住宅傳出有一名鄭姓男子長期酗酒鬧事，近期更恐嚇鄰居陳小姐，揚言要取人性命，嚇得她趕緊搬離。而陳小姐自去(2025)年2月搬入後，就頻繁被鄭姓鄰居大聲叫囂、摔門騷擾，造成她身心都承受極大壓力，愛犬出現焦慮狀況。遭鄰居恐嚇後已經立即搬離，也已經向警方提出告訴，希望可以得到一個完整的交代。

男子站在門口不停朝屋內大聲叫囂，還出言恐嚇要取人性命，兒子開門把他趕進去，鄭姓男子VS.遭恐嚇住戶陳小姐說：「叫警察來，叫警察來。」兒子站在一旁也看不下去，趕緊打開自家大門結束這場口角，不過這樣糾紛，早就不是第一次，監視器大聲咆哮，鄭姓男子VS.遭恐嚇住戶陳小姐說：「警察來你又在亂講一通...。」

口齒不清醉言醉語，男子搖搖晃晃連站都站不穩，還是不願善罷甘休，陳小姐從2月入住，就多次被鄰居騷擾，當事住戶陳小姐說：「他不只會去撞他家的門，他會把我們放在外面的像是鞋架，一些東西砸壞，這樣事情發生的頻率，大概是，常的話一個禮拜大概三次。」

常常半夜在撞門還會破壞門口的鞋架，最頻繁1週3次，喝醉酒躺在地上的畫面，鄭姓男子VS.其他住戶說：「誰打我。」躺在地上不停爆粗口，起身後仍不忘向樓上住戶挑釁繼續在跟人吵，鄭姓男子VS.其他住戶說：「你吵完沒啊，你出來，你給我出來。」鄭姓男子頻繁酒後鬧事，早在2020年，就被住戶提告毀損入侵住宅及公然侮辱，當時遭判緩刑2年並賠償6萬元，沒想到過了5年絲毫沒有任何悔改。

社區保全說：「有聽過說他，那一個常常發酒瘋啦。」這個狀況很多次，當事住戶陳小姐說：「我已經搬走了，他在威脅我之後我就覺得，實在是滿害怕的，因為我住的房間是離門最近的，也是離他家最近的，所以我受到的打擾最多。」被揚言殺人後就趕快搬走了，每次回家壓力都很大還要特地準備辣椒水，狗狗也因為這樣焦慮症，陳小姐不堪其擾，身心狀態也嚴重被惡鄰居影響，只好選擇搬離，目前已經對他提出恐嚇告訴，只盼上了法院後，能得到一個合理的交代。

