控醫材大廠泰博強迫勞動 移工赴勞動部抗議 泰博截稿前無回應

一群移工今天（7日）前往勞動部抗議並遞交陳情書，控訴台灣知名醫療器材大廠泰博科技強迫勞動。這些移工列舉了泰博的12項罪狀，包括違法遣返懷孕移工、多次要求繳交仲介費、強制繳納保證金以及要求移工解散工會等不當行為。針對移工的指控，勞動部表示將立即展開調查，若屬實將依法懲處；而泰博科技截稿前則無回應。此事件再次引發對台灣移工權益保障的關注，也為台灣國際形象蒙上陰影。

批泰博12項罪狀，菲國移工控「要我們繼續負債」。

在勞動部門口，移工們進行了一場行動劇，將象徵鮮血的紅色顏料塗抹在衣服上，藉此控訴泰博科技的強迫勞動行為。泰博科技是台灣知名醫療公司，在疫情期間生產的快篩試劑為大眾所熟知。勞權團體代表強烈譴責泰博的行為，表示泰博把自己當成上帝一般對待移工。

泰博移工工會幹部Lyn揭露，僅僅是在泰博內部轉換工作，部分移工就必須支付1萬8千元台幣的仲介費，若要辭職還需額外支付一個月的薪資，這讓移工們持續陷入負債困境。移工們點名泰博的12項罪狀，其中包括要求必須回國休假的移工先繳納一個月薪資的保證金。更嚴重的是，移工指出泰博的勞動契約明確規定女性移工若懷孕就會立即遣返，而據移工透露，去年就有兩名移工因此被遣返。勞權代表協助轉述說明，這些女性移工因為懷孕不明顯，隱藏了八個月，但公司發現後就告知她們必須被簽發遣返，然而台灣早在2002年就已立法嚴禁以懷孕為由資遣移工。

移工抗議泰博 勞動部:交查.若屬實依法裁處

移工還公布了一段錄音，內容是泰博公司代表表示移工成立工會已嚴重影響公司正常運作，並代表公司限期移工兩個月內（12月底前）解散或退出工會，否則將取消台灣勞基法規定以外的所有公司福利。

勞動力發展署跨國勞動力管理組科長曾建達表示，將立即交查各地方勞政主管機關去查明，如果確實查到有不當對待行為，會要求立即停止並依法裁處。國民黨立委王育敏也指出，外籍移工是台灣很大的助力，台灣已經即將進入百萬移工的時代，針對各項權益保障，勞動部責無旁貸。台灣廠商頻頻遭指控強迫勞動，也讓台灣的國際形象大打折扣。

