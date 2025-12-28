控長官逼員工「認錯掛狗牌」...議員揭職場霸凌 新北捷運：已啟動調查

新北捷運傳出疑似職場霸凌，長官要求下屬掛「犯錯理由」牌子。鄭宇恩提供



職場霸凌又出現？新北捷運公司爆職場霸凌爭議，疑似有員工因業務上疏失，導致被主管要求配戴寫有犯錯原因的「狗吊牌」，並且還要拍照上傳群組，新北市議員鄭宇恩接獲內部爆料指出，認為已經涉及示眾羞辱的職場霸凌；新北捷表示，啟動調查，如有管理失當或霸凌情事將嚴懲。

鄭宇恩今天（12／28）指出，她接獲民眾爆料指出，淡海輕軌車輛課一名新進同仁因未能在指定時間，於群組張貼工作相關資訊，便遭車輛課襄理要求在胸前掛上說明犯錯原因的吊牌，

鄭宇恩也貼出照片，顯示員工的吊牌上寫著「人力沒有PO」等字樣，還要求拍照張貼於工作群組，讓所有同仁公開觀看，羞辱意味濃厚。

除此之外，鄭宇恩指出，也有同仁曾被反映，在工作場所飼養貓隻，甚至要求同事協助照顧，部分資深同仁於上班時間看貓、玩貓，卻未見管理或約束，與新人遭公開羞辱形成強烈對比，鄭宇恩質疑是否存在差別待遇與選擇性管理；另也長期在通訊軟體群組以密集訊息進行言語貶低與精神轟炸，已構成言語暴力。

鄭宇恩認為，這種公開羞辱、貼標籤的作法，不是管理、不是教育，而是赤裸裸的霸凌與人格毀滅，凸顯新北捷從上而下都缺乏勞權與職安觀念。另外，新北捷運過去也有員工反映津貼明細及薪資單遲發。

鄭宇恩表示，另有司機員反映超過下班時間，主管卻不給申請加班，幾乎來不及完成必要的車輛巡檢就必須立刻上車執勤，導致休息時間不足、過勞風險升高。這些問題絕不只是勞動權益爭議，更是直接關乎大眾運輸安全的警訊。

新北捷運公司聲明回應，內部尚未接獲有人申訴，但公司已主動立案並啟動獨立調查機制。將秉持「毋枉毋縱」原則積極釐清事實，如確有管理失當或霸凌情事，將依規定嚴懲。

