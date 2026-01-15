控陳時中A1億美元判刑 吳子嘉主張無罪、檢建請不得易科罰金

美麗島電子報董事長吳子嘉。(資料照，記者王藝菘攝)

〔記者楊心慧／台北報導〕美麗島電子報董事長吳子嘉曾公開指「蘇貞昌政府、陳時中部長靠BNT疫苗A了1億美元」，遭時任衛福部長陳時中、行政院長蘇貞昌提告妨害名譽，台北地院依2罪判吳子嘉合併應執行8月徒刑，可易科罰金24萬元；吳子嘉、檢方皆提上訴。台灣高等法院今進行程序準備，吳子嘉主張無罪，強調盡合理調查義務，檢察官則認為，吳屢次犯妨礙名譽、至今無悔意，應判不得易科罰金。

吳子嘉2022年8月至9月間，在自己經營的YouTube節目指衛福部採購BNT的數量，和鴻海創辦人郭台銘要送給我國的數量一樣，但合約總價差一億美金，並稱陳時中在BNT疫苗採購過程中，有立委吳秉叡、信東製藥公司介入，衛福部因此匯出訂金5000萬美金，並把合約簽完寄給德國人。

廣告 廣告

吳子嘉又於2023年5月20日，在電視台網路直播節目中說：「中華民國政府跟BNT德國的公司採購的合約，付了訂金，然後合約變成凍結」、「蘇貞昌政府、陳時中部長A了1億美元」等，蘇、陳皆提告吳子嘉誹謗，吳否認犯罪，主張經合理查證，是對可受公評之事的公共評論。

台北地院依2罪判決吳子嘉各6月、4月徒刑，合併應執行8月徒刑，可易科罰金24萬元，可上訴。陳時中另提民事求償1000萬元，台北地院一審判吳應賠償300萬，二審高院改判吳應賠200萬元。

高院今進行程序準備，吳子嘉親自到庭，並否認犯罪、主張無罪，並表示行政院作廢的採購合約之單價和郭台銘所採購的單價，確實差價10美元，就連陳時中也說，確實有差價，他經過查證才在節目上提出質疑。

法官詢問，為何會有陳時中、蘇貞昌A錢的言論，這是否為推論？吳子嘉表示，立委吳秉叡介入採購案，所以前行政院長林全的疫苗採購合約才會有巨大轉變，而吳秉叡是蘇貞昌的人，陳時中也可能與蘇貞昌接觸、有污錢的可能。

檢察官主張吳屢次犯妨礙名譽、態度不佳、至今無悔意，一審判決可易科罰金，應判不得易科罰金。陳時中、蘇貞昌的辯護律師表示，本案審理至今，被告至今沒提出查證資料，且量刑過輕。

吳子嘉辯護律師強調，已盡合理調查義務，於當初疫情期間資訊封閉，難以查證，查證管道之一的上海復興代表是與本案直接關聯的人，可信度高。法官諭知3月5日上午續審。

【看原文連結】

更多自由時報報導

嘉義市私人神壇疑債務糾紛 10多人上門砸廟還開車撞門

民眾報案橋下坐著「一個人」 高雄驚見35歲蠟化男屍

內行人也不敢買！修車師傅點名11款SUV「買了必後悔」

黃國昌訪美回國仍批賴政府軍購 AIT罕見「1動作」公開狠打臉！

