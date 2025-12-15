控韓國瑜「無視憲法」拒國政協商 卓榮泰：關閉討論合作大門

行政院長卓榮泰批評立法院長韓國瑜無視憲法，兩度拒絕總統邀請國政會商。（圖／鄒保祥攝）

行政院長卓榮泰今天（15日）正式宣布不副署、不公布《財劃法》二修版本。卓指出，總統賴清德前後兩次也邀請相關院長進行國政會商，但令人遺憾的是，韓國瑜無視憲法，今公然拒絕總統的邀請，再次關閉了討論的大門；對於不副署，卓解釋，行政院不副署絕非行政權獨大，也絕非行政權獨裁，因為立法院還有憲法所賦予的不信任案可以提出。

卓榮泰今天下午3時30分親自坐鎮行政院舉行「捍衛憲政秩序記者會」，與會成員包含副院長鄭麗君、秘書長張惇涵、政委林明昕、發言人李慧芝，以及財政部長莊翠雲。

對於立法院違憲擴權，爭議的法案不斷發生，卓榮泰表示，他曾多次拜會立法院長韓國瑜及立法院各黨團，總統賴清德前後兩次也邀請相關院長進行國政會商，但令人遺憾的是，韓國瑜無視憲法，今公然拒絕總統的邀請，再一次關閉了討論的大門，關閉了協商、合作、往前走的這條道路。

卓榮泰提起，這會期總質詢結束那天，他再次強調，「共同的合作才是國人對我們最大的要求」，他願意期待，大家都能一起以國家為念，以每位國人為念，但還是令人遺憾跟痛心，《財劃法》的覆議案，立法院不安排行政院進行說明、拒絕溝通、直接否決再次討論的機會，而行政院所提出的的版本，也完全無法排入審查。

「行政院已經窮盡憲政救濟的各種可能，只剩下不副署這一途徑。」卓榮泰直言，基於憲法權力制衡的設計，如果立法院對行政院不副署有意見，立法院可以依照憲法增修條文第3條第2項第3款規定，對行政院長提出不信任投票來制衡。

卓榮泰強調，因此行政院不副署絕非行政權獨大，也絕非行政權獨裁，因為它可以有立法院憲法所賦予的不信任案。中華民國憲法既然賦予行政院院長副署之權，面對違憲違法的各種法律，是他身為行政院院長必須採取的方式，這是憲法賦予行政院院長的責任。

卓榮泰透露，今天他已經就總統的令簽完成了他不副署的權力，並且加註了意見「依憲法第37條規定，總統依法公布法律，須經行政院院長副署。而在憲法上，本院與立法院分別有預 算提案權與議決權，以形成國家預算秩序」。

卓榮泰加註時提到，但立法院本次修正《財劃法》，過程與內容悖離民主原則與權力分立，侵害本院行政權，違憲重大且明顯，「是本人為維護憲法賦予本院之預算編列權並承擔施政責任，決定基於行政院院長副署權，就本次《財劃法》修正條文不予副署，以示對憲法之忠誠」。



