控高醫強行調假、要求跨科支援 院方稱將持續溝通協調

護理師舉牌呼口號，明確表達拒絕跨科支援，也反對挪移、調整國定假日為工作日。

高醫企業工會理事長柯心炫表指出，「醫療的話，不是說你今天去端個盤子或去端個什麼你就會，你一定要受到完整了訓練，但是因為我們的人力短缺，所以他就要求你今天、要求你明天去哪裡上班，就馬上要帶組。」

高雄醫學大學醫療企業工會表示，院內長年以人力不足、調度困難為由，要求護理師跨科支援，有護理師分享上班才知道要支援，常因對支援單位不熟悉而處於不安工作狀況下，也遇過早上支援別科，下午再調回原單位的狀態。

高醫心臟內科加護病房護理師藍小姐表示，「這個科常見的疾病照護、藥物的作用副作用是什麼、手術後的傷口我該注意什麼，就算我很資深，但是我是內科的。」

也有護理師分享，排班時遇到農曆春節等國定假日，拒絕挪移調整國定假日為工作日，單位主管仍排班，還揚言不出席就記曠職。工會統計，2024年10月至今，光是急診護理人力因負荷過重、月休不到8天等因素，退休和離職人員共計41人。

高醫護理師李桂禎說道，「過年期間我想大家都是希望能夠跟家人相聚，那一年也只有僅有一次。」

面對指控，高醫認為工會將調度渲染為「跨科支援的危險性」有失偏頗，醫療工作性質不同於一般產業，同仁任職時都理解責任與使命，因應9天春節期間採行短期護理人力調度，不是臨時起意安排。院方會持續與同仁溝通與協調，年假出勤依循現規外，會提撥經費發放激勵津貼，也將配合健保署春節加成獎勵方案。