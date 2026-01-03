控高雄政治色彩嚴重「是韓國瑜開始」 許智傑：1年前就建議賴清德不副署

[FTNN新聞網]記者許詠晴／台北報導

民進黨高雄市初選包括立委林岱樺、許智傑、賴瑞隆、邱議瑩爭取提名，民進黨今（3）日為此舉行政見會。針對民進黨立委近兩年在立法院展現出強烈的「對抗政治性格」，許智傑提出，其實他早在一年多以前就親自建議總統賴清德「不副署」藍白通過的爭議法案。他也指出，高雄市政治色彩會那麼嚴重，就是因為韓國瑜開始的。

民進黨今日下午兩點安排林岱樺、許智傑、賴瑞隆、邱議瑩4人進行政見交流，而政見會分為「申論、提問、結論」3環節。（民進黨提供）

民進黨中央規劃在1月12至17日執行黨內初選民調，並在1月21日公告最終提名人選，因此今日下午兩點先安排林岱樺、許智傑、賴瑞隆、邱議瑩4人進行政見交流，而政見會分為「申論、提問、結論」3環節。

提問階段，針對4人都是現任立委，資深媒體人尚毅夫問到，民進黨團跟隨府院決策，近兩年展現出對抗的政治性格，但未來擔任高雄市長也將影響市議員的風格，4人上任後將如何重新形塑政治性格？

許智傑表示，他是4人唯一當過地方行政首長的領導者，在他鳳山市長任內的預算一毛都沒有被刪。雖然議員間有黨派之分，但大家做事沒有黨派之分，尤其在高雄市屬於比較地方型的政治，跟中央不一樣，沒有嚴格的政黨色彩。

不過，許智傑指出，高雄市政治色彩之所以會那麼嚴重，是因為韓國瑜開始的，所以他擁有地方行政首長經驗，能夠處理議會不同政黨的和諧，這應該是他最擅長的一部分。

許智傑也說，立法院這一年來會這麼辛苦，合理懷疑就是藍白背後有一隻無形的手，在左右台灣立法院的生態，讓他們覺得非常的無奈，其實在一年多以前，他就有跟賴總統親自建議過「不副署」。

許智傑說，不管中央還是地方，主要還是因為面對中國這個惡鄰居，大家今年才會這麼辛苦，不然以前王金平擔任立法院長時，立法院運籌帷幄，大家互動和諧、各取所需，但又有所斟酌，不會無限度，都處理得不錯。他最後提出，他的政治性格本來就比較偏中庸，相信自己可以當一個很好的市長。

