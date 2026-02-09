控黎智英勾結外國勢力、發煽動刊物 香港法院判刑20年

香港西九龍法院9日上午10時針對黎智英以及前《蘋果日報》高層共9人、3公司違反《國安法》等罪宣判，其中黎智英被控的3項罪名共判處20年有期徒刑，其餘被告則分別判處6年3個月至10年不等刑期，全案仍可上訴。

78歲的黎智英自2020年8月遭香港國安警察拘捕至今已5年多，並被控違反多項罪名，其中香港《國安法》2項串謀勾結外國勢力罪及1項串謀發布煽動刊物罪，香港法院在去（2025）年12月已宣告罪名成立、今日宣判刑度。在此之前，黎智英已分別因3項未經批准集結罪遭判刑20個月、欺詐罪判刑5年9個月。

綜合港媒指出，黎智英被控的煽動罪之量刑起點為21個月，2項勾結罪量刑起點則為15年；但由於法院認定黎智英是幕後主腦與推動者，因此分別判刑23個月及18年，不過在考量黎智英年齡、健康狀況、單獨囚禁等因素下，最終合併總刑期為20年。

CNN指出，黎智英的判決結果，將成為中國對於香港進行徹底鎮壓的標誌。而黎智英未來將等到90餘歲才能取得假釋資格，可能將激起各國要求放人聲浪，美國總統川普 （Donald Trump）先前就曾要求中國放人。

保護記者委員會（Committee to Protect Journalists）在判決後發聲明指出，香港的法治已被徹底摧毀，今天的判決是將香港新聞自由釘入棺材的最後一根釘子。委員會執行長金司博（Jodie Ginsberg）表示，若大家希望新聞自由在世界各地受到尊重，國際社會就必須加強呼籲釋放黎智英力道。

我國陸委會對此也發布聲明，譴責中共及香港政府假借國安名義打壓自由人權，呼籲停止政治迫害並立刻釋放黎智英。