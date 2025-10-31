控「大罷免釀非洲豬瘟」 國民黨團提案譴責卓揆

國民黨團總召傅崐萁提出非洲豬瘟譴責案。（圖／TVBS）

非洲豬瘟議題在立法院引發朝野激烈攻防，國民黨與民眾黨立院黨團今天對行政院長卓榮泰提出三項譴責案，其中一案為非洲豬瘟譴責案。國民黨認為賴政府忙於大罷免而導致阻絕境外破功，造成非洲豬瘟疫情，但民進黨則反駁指出破口是台中市政府。

國民黨團總召傅崐萁提出非洲豬瘟譴責案。（圖／TVBS）

國民黨立委傅萁表示，非洲豬瘟在台灣蔓延開來是因為政府的不作為，他認為從賴清德到現在的卓榮泰院長都在推諉責任。譴責案內容直指台中爆發非洲豬瘟案例、阻絕境外破功的原因，是一年前府院黨配合大罷免、政務廢弛所導致的結果。

非洲豬瘟譴責案內容。（圖／TVBS）

面對這項譴責案，行政院長卓榮泰沒多做回應，但表情耐人尋味。民進黨則堅決拒絕背負這個責任。民進黨立委吳思瑤強調，國民黨提出這麼離譜的譴責案只是為了救台中市長盧秀燕，並將責任歸咎於賴清德。她表示，國人真正應該譴責的是台中市政府。

在朝野隔空互槓的同時，非洲豬瘟問題仍需面對。立委張嘉郡建議全台應比照雲林縣做法，禁用廚餘養豬。張嘉郡與農業部長陳駿季就此議題展開討論，陳駿季表示廚餘經過90度高溫蒸煮一小時，符合科學上的安全標準。但張嘉郡反駁指出，雖然科學上合理，但從人性角度來看，無法保證每個養豬戶都會確實執行高溫蒸煮一小時的程序。

陳駿季表示，現行規定，是否允許養豬使用廚餘，應由地方政府決定。這個議題目前看來仍暫時無解，需要政府各部門進一步協調解決方案。

