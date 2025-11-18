控"寵物電動車"上路遭罰 投訴民眾反遭"求償3百萬"

南部中心／綜合報導

高雄有民眾花了五萬多元買了一台能載運毛小孩的電動車，上路卻被開罰，才發現這台電動車根本沒有符合法規。投訴民眾說，向業者反映沒有得到處理，於是上網提醒其他民眾注意，卻沒想到，遭到業者求償三百萬。議員陪同消費者召開開記者會，揭露這起消費爭議。





民眾花了5萬6買了寵物電動車，卻沒想到車子沒有經過檢驗，根本不能上路。（圖／民視新聞）





騎著電動單車馳騁大街上，前方還有毛小孩的專屬空間，民眾花了5萬6買了寵物電動車，想帶著愛犬開心兜風，卻沒想到這台車根本不能上路。原來這台電動車沒有經過合法檢驗，被歸為動力器具，違規上路不但面臨罰鍰，還可能被沒入車輛。消費者楊小姐指控，當初交車時候發現它是不合法上路的車，沒有檢驗標章，後續是因為事故被開罰單，廠商還教我們說要跟警方說這台是電輔車。消費者向業者反映卻沒有得到處理，於是上網提醒其他民眾注意，卻被對方反控妨害名譽並揚言求償300萬元。

投訴者楊小姐消費者控訴業者不願意處理，上網提醒其他民眾注意，還被反控妨害名譽。（圖／民視新聞）





高雄市議員陳慧文說，消費者問什麼時候可以退貨處理，廠商一律都是已讀不回，line一直到ig留言都是封鎖。這次陪同消費者召開開記者會，揭露這起消費爭議，發現南部投訴者至少就有25人，不只車輛無法合法上路，還有人反映車子從車身到電池都問題頻傳。陳慧文表示電池部分看起來就是從中國進口進來的，沒有經過任何檢驗，還有人反映剎車失靈問題。律師則建議，可以考慮民法92條撤銷契約，並要求返還價金。

對此遭指控的業者在官網聲明，強調購買證明上有聲明非微型電動二輪車，已經善盡告知資訊的義務。寵物電動車目前法律定位仍不明確，呼籲消費者購買前要再三思考。





原文出處：控「寵物電動車」上路遭開罰 投訴民眾反遭業者「求償3百萬」

