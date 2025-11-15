控「探索廚房」標生食級卻給「組合貝」廚師急撤立牌

干貝在鐵板上煎到表皮金黃，卻有顧客吃出一肚子氣。（圖／東森新聞）





有消費者指控，到「寒舍」旗下的探索廚房吃自助餐，原本立牌標榜是「北海道生食級干貝」，但他吃起來卻覺得口感不像，問了廚師，才知道是美國干貝，讓他不滿花兩千多元，吃到的卻是「組合貝」，感覺有夠坑！其實美國干貝也是真干貝，並非組合貝，只是鮮甜度有差，對此寒舍也給出回應。

干貝在鐵板上煎到表皮金黃，寒舍探索廚房buffet近期回歸，一個人要價兩千六百多元，卻有顧客吃出一肚子氣，因為看看這干貝，切開似乎有點費力，顧客指控，原本煎台前標榜北海道生食級干貝，但他一吃發現口感不對，廚師表示，假日才是生食級，他吃的是美國干貝，接著工作人員默默把牌子收走，讓他怒批，花2600吃組合干貝，超傻眼。

到底是真是假，就連行家看影片都要費點力分辨，不過區別關鍵就在，真干貝才會「拉絲」，組合貝切面平整，所以消費者拍攝的影片，不太可能是組合貝。

非當事海產店業者游老闆：「如果是魚漿、魚粉打的話，切開的時候會是粉狀，或是找不到他的絲，所以應該是比較次級的干貝，不是生食級的，但應該不是組合貝。」

不論是北海道干貝或美國干貝都是真的干貝，只是美國干貝，大多是帆立貝貝柱，又稱「帶子」，甜度有差也不可生食，所以價格較低，另外常見的還有腰子貝、組合貝，因為成分不同，價格都便宜一半以上。

非當事海產店業者游老闆：「組合貝的話，會像50元這樣子一顆一顆，很明顯工廠壓製，品質來講，跟我們生食級干貝比，落差會非常大。」

對此寒舍回應，餐廳依不同時段提供不同食材，分別用的確實是美國干貝以及北海道生食級干貝，並非組合貝，對於消費者疑慮，會加強員工訓練和品質控管，畢竟因為立牌誤放，造成消費者吃到的和期待中口感有落差，多少還是會不爽。

