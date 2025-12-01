控「月台標線」看不見 女踩空骨折判「國賠30萬」

台中市 / 綜合報導

台中一名女子搭火車到台中玩，結果在公車轉運站踩空摔倒手部骨折，女子認為轉運站月台標線，髒到和車道融為一體，無法看清，加上當時燈光不足，提出國賠，雖然交通局認為並沒有管理缺失，但法院檢測發現，明亮度不符規定，判定台中市政府應該賠償30萬元。

女子站在台中火車站的公車轉運中心，在月台邊緣一腳踩空，整個人摔倒在馬路上，導致左手橈骨骨折送醫，女子質疑月台燈光昏暗，月台邊緣黃色標線斑駁，髒到和車道融為一體，她一腳踩下20公分落差，摔在車道上，導致左手橈骨骨折，提出國賠申請，民眾說：「對啊，然後其實燈可以再多一點，比較明亮的話，看起來就比較不會有危險性。」

原本月台的黃色標線設計是鮮豔的黃色，但實際觀察，標線早已斑駁，無法清楚辨識車道，女子也質疑月台沒有設警告標示，但交通局認為事發時間是下午1點左右，日照充足，月台邊緣標線並沒有標示不清，民眾說：「就是有一點暗，然後沒有那麼容易去注意到有那個崁。」

法官認為，轉運站月台原本設計的平均照度是75到150，但檢測鑑定，平均只有59.86，顯示照明管理有欠缺，而且標線已經難以辨認，和原漆的黃色差異甚大、判決台中市政府應賠償30萬2351元，台中地院行政庭長黃玉琪說：「被告未盡養護巡查的義務，致現場光線不足，標線退色，其管理顯然有欠缺，且與原告受傷有因果關係，應負國家賠償的責任。」

交通局強調，月台照度容易受當天天候及開燈數量等因素影響，他們會視天候狀況滾動調整照度，並巡檢相關場站照明設備，加強候車環境照明，至於會不會上訴，交通局還在研議。

