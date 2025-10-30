控「粿粿婚內出軌」掀熱議 范姜彥豐為「她」再發聲：請別開玩笑

台北市 / 吳欣蓉 綜合報導

前中信兄弟啦啦隊女神粿粿（江瑋琳）2022年和男星范姜彥豐結婚，育有1女「小粿醬」，怎料范姜彥豐昨(29)日指控粿粿婚內出軌「王子」邱勝翊，粿粿則反擊「與事實不符」。消息一出，瞬間引起不少討論，甚至波及到其他家人，對此，范姜彥豐也發聲了。

范姜彥豐昨日指控粿粿婚內出軌「王子」邱勝翊，並說看見明確的出軌證據。粿粿則反駁，稱影片說了許多與事實不符的內容，不想以情緒對抗情緒，會把完整事實清楚整理給大家。

不過，這消息一出，也掀起網上熱議，當中甚至提到孩子，讓范姜彥豐稍早也在IG限動發聲「孩子是無辜的，也請別開孩子的玩笑」，並附上兩個拜託手勢的圖示。

