控「閉目養神」卻屢遭搖醒 轉運站人員：場域管理需要

台北市 / 綜合報導

昨（6）日早上，有旅客前往台北轉運站搭車，因為時間還早，她就在座椅區閉目養神休息，但她控訴，現場人員接連將她搖醒，且態度不好地說，這裡禁止睡覺，公告都有寫！旅客相當不滿，說看兩遍公告都沒看到。不過，我們實際前往查看，發現公告其實有說，若將座椅當休眠場所，保全確實有權驅離；現場人員也表示，通常會上前關心旅客狀況，確認沒異狀就不會再次打擾。

每到週末台北轉運站，買票人潮總絡繹不絕，雖然搭客運票價較便宜，但相對要付出的時間成本也高，面對舟車勞頓，難免有些愛睏，不少旅客選擇找位子坐，滑滑手機吃吃東西，甚至閉目養神殺時間。

但有乘客抱怨，6日早上將近7點，她提早抵達台北轉運站，找了張椅子閉眼休息片刻，沒想到站務人員接連搖醒她兩次，提醒她禁止睡覺，還說公告都有標示，但旅客非常不滿，控訴對方態度不佳，且自己看了兩遍公告就是沒看到，更怒批為何編造不存在的規定來騙旅客。非當事旅客說：「休息一下沒有什麼問題啊，不要影響到別人就好。」非當事旅客說：「他如果真的在這裡搭車，沒關係啊，如果不搭車占著位子就不行。」

記者實際來到現場，發現條文解釋就貼在手扶梯出來的通道牆上，第五條寫到，帶違禁品搞破壞或影響他人的旅客，站務人員有權視情況驅離，其中第7點也寫了，躺臥於座椅或當成休眠場所者，確實可能被勸離。

非當事旅客說：「有看過好像是流浪漢來，就躺在椅子那邊睡覺，有人就來跟他說叫他離開。」對此詢問現場人員，說保全會定時巡視，發現久待座位的民眾，會上前關心是否身體不適，或確認晚點是否搭車，如果沒問題不會再干涉，為的就是避免有人逗留霸占，才會實施場域基本管理。這回雙方因為認知差異造成誤會，但畢竟旅客上門投訴，相關單位也將調閱監視器，釐清詳細情況。

