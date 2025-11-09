控1天30元變「30分鐘10元」！ 機車停5天2010元掀議

桃園市 / 綜合報導

桃園有民眾出差5天，原本精打細算，把車停在連鎖服飾店旁的停車場，因為一次只要30元。沒想到5天後騎車時發現，應繳費用高達2000元，打電話向客服反映，溝通過程中因為時間增加，要再多付10元，總共2010元。他看了現場公告才知道，原來收費標準在他出差隔天，調整為每30分鐘10元，他說進場時大的計價看板沒貼公告。服飾店員工說，一個月前公告。該公司在截稿前尚未回應。

民眾左手拿著發票站在停車場繳費機前操作機台，依照指示操作付款，才能把機車騎出停車場，有民眾也在這停車卻被嚇到，直呼小資族變成奢侈族。這裡是桃園某連鎖服飾店旁的停車場，平常也有很多騎士把車停在這裡。

有民眾說，3日家人出差把機車停在這，因為進場停車一次30元，經過比價後，發現比對面的機車停車場，便宜一半，但等到昨（8）日要繳費取車時，應繳費用竟然高達2010元，也比對機台上顯示的入場照片，沒錯呀公告寫著一次30元，但一開始結算金額出現2000元，而最後又多10元，是因為當時打電話跟客服反映，時間又增加了。

事後才驚覺原來是收費標準有調整，3日還是原本的一次30元，但隔天調整成每30分鐘收10元，民眾出差期間不知道，也沒有把車騎出去，8日出差回來，停車費一共被收2010元，附近民眾說：「如果(繳費機)也沒有貼公告的話，那可能商場那邊，可能也需要溝通一下。」附近民眾說：「如果它(商家)前面沒有說，之後要改的話。」附近民眾說：「那就會說我進來可能就是要要求舊制。」

實際回到現場，入場看板繳費機等都貼上新版收費公告，服飾店員工也透露，相關調整資訊一個月前就已經公告，但對外說明以總公司為主，而公司方經詢問，截稿前尚未做出回應。

