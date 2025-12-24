控2台人走私冷凍品「破壞海纜」大陸公安懸賞追捕 批民進黨政府趁機操作挑起對立

大陸山東省威海市公安局發佈懸賞追捕通告，追捕台籍男子簡文昇、陳順進走私集團。

大陸公安機關今（24）日發布懸賞通告，依法追捕台灣居民簡文昇、陳順進走私集團，通告指稱2人長期向大陸走私冷凍品，甚至今年2月發生的台灣海底電纜遭破壞事件，也是由簡文昇、陳順進走私集團造成的。（葉柏毅報導）

大陸國台辦發言人彭慶恩24日在例行記者會中，宣佈了由大陸山東省威海市公安局所發佈的懸賞緝捕公告。公告指出，簡文昇、陳順進走私集團，涉嫌操控多哥籍「宏泰58號」等船隻，長期向大陸走私冷凍品；而今年2月發生的台灣海底電纜遭破壞事件，也是簡、陳走私集團造成，彭慶恩並指民進黨罔顧案件事實，惡意炒作這起電纜遭破壞事件，是大陸的「灰色地帶襲擾」，企圖挑起兩岸對立對抗。

山東省威海市公安局發布懸賞通告表示，依法對簡、陳走私集團，進行「懸賞追捕」，公安單位局懸賞人民幣5萬元到25萬元，追捕簡、陳走私集團。

今年2月，多哥籍「宏泰58號」貨船，涉嫌拖斷台澎海纜，引發大陸對台「灰色地帶侵擾」的討論，大陸籍船長王玉亮，遭判刑3年。彭慶恩在記者會中也指稱，民進黨庇護縱容走私犯罪，並藉機進行政治操弄，破壞兩岸關係，必將遭到兩岸同胞的共同反對，自食惡果。