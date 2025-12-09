控APP賭博誘導達20萬 投訴男：Google逃漏稅

投訴人陳先生。（圖／TVBS）

一名民眾下載「開心微微」APP後，在短短一個月內進行超過7000筆儲值交易，總金額超過20萬元，卻僅收到2000多張發票。這位陳先生不滿控訴Google涉嫌逃漏稅，並向多個政府單位求助卻遭遇「互踢皮球」的窘境。他表示已向FBI的IC3報案，但對於台灣政府部門之間的推諉感到失望，質疑為何消費者權益無法獲得保障。

投訴人陳先生。（圖／TVBS）

陳先生表示，在使用這款交友軟體APP後發現不對勁，他認為軟體中的遊戲具有賭博性質，讓許多人在等待期間會想要嘗試賭博。在他看來，自己是在被強烈誘導的情況下，於一個月內進行了近7000筆儲值，累積金額超過20萬元，但收到的Google發票卻只有2000多張，這讓他懷疑Google公司涉嫌逃漏稅。

投訴人陳先生秀出單據。（圖／TVBS）

面對這種情況，陳先生試圖透過系統申請退款，卻被告知這是機率性商品，不予退款。由於Google是外商公司，他向多個政府單位求助卻四處碰壁。陳先生先向警方報案，再向數發部反應，但得到的回覆是該軟體以線上交友為目的，非遊戲軟體，不在數產署業務範圍內。

陳先生求助多單位。（圖／TVBS）

轉向新北消基會求助後，陳先生被告知因Google LLC未在台灣設立分公司，不在我國政府有效管轄範圍。11月底，他向公平會投訴，結果又被推給數發部的數產署。最終在12月8日，國稅局終於收下他的檢舉書。陳先生感嘆道，各單位一個推一個，踢來踢去，雖然國稅局承諾會嚴查，但他不解為何台灣彷彿變成美國殖民地，消費者權益無法獲得保障。

作為中央主管交友服務的單位，內政部則回應表示，開心微微APP因結合遊戲、唱歌、直播等功能，不屬於該部門業管服務。儘管該APP已在Google平台下架，但消費者的救濟管道仍然不明確，讓陳先生的投訴陷入困境。

