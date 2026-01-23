控WHO背棄核心使命！美國正式退出 最大金主斷援「世衛恐再裁員25％」

美國政府今天正式宣佈已完成退出世界衛生組織（WHO）的所有程序，落實了總統川普去年1月上任首日所簽署的行政命令。（白宮提供）

美國政府今天正式宣佈已完成退出世界衛生組織（WHO）的所有程序，落實了總統川普去年1月上任首日所簽署的行政命令。國務卿盧比歐與衛生部長小羅勃甘迺迪隨即發表措辭強硬的聯合聲明，指控世衛在COVID-19疫情期間嚴重失職，阻礙關鍵訊息分享，導致無數美國人無辜犧牲。

美國衛生及公共服務部（HHS）證實，退出所需的1年通知期已於週四屆滿。盧比歐與小羅勃甘迺迪在聲明中痛批，儘管美國是世衛的創始成員國且長期為最大資助國，但該組織已背棄核心使命，淪為被敵視美國利益國家所主導的政治化與官僚化工具。聲明中更感性地強調，此次行動是為了「替那些在療養院孤獨死去的美國人、被限制措施摧毀的小企業，以及因世衛不作為而生活破碎的民眾奪回美國國旗」。

美方與世衛的「分手」過程充滿火藥味且爭議不斷。世衛組織主張美國仍積欠2024年與2025年的會費，並拒絕在美國履行財務義務前交還曾懸掛於總部前的美國國旗，甚至稱未批准美國退出。然而，美國衛生部官員反駁指出，雙方協議中並無任何條款規定「必須在退出生效前支付款項」。官員更直言批評：「我們曾依賴他們，但他們失敗了，且完全不願承擔責任。」

隨著佔資金來源約18%的最大金主離去，世衛組織正面臨嚴峻的預算危機。據《路透社》報導，世衛已將管理團隊裁減一半，並計畫在今年年中前削減約四分之一的員工。世衛祕書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）此前曾警告，美國退出對雙方及全球而言皆是「雙輸」；聯合國發言人杜雅里克（Stephane Dujarric）則坦言，實質上美國已不再參與世衛工作，但他強調跨國傳染病防治仍需國際合作，未來將持續呼籲美國重返。

針對未來的全球衛生策略，美國政府表明今後與世衛的互動將僅限於執行退出程序，並已全面停止資金援助與人員派駐。聲明指出，美國將轉而與各國及可信賴的衛生機構合作，透過更透明、有效且能帶來實際成果的模式來強化防範準備。對此，微軟創辦人蓋茲（Bill Gates）在達沃斯論壇受訪時表示，預期美國短期內不會考慮重返，但他強調「世界需要世界衛生組織」，未來仍會持續進行遊說；喬治城大學全球衛生法專家高斯丁（Lawrence Gostin）則提出法律觀點，認為美國此舉可能已違反國內法律。

