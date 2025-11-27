推上民意懸崖？賴清德1.25兆軍購史上最高 鄭麗文轟玩火 黃暐瀚挺軍購：讓消防設備充足 不引發火災
黃暐瀚揭五任總統軍購數據 舉德國案例也修憲提高國防預算70%
賴清德總統投書《華盛頓郵報》宣布高達1.25兆元(約400億美元)的國防特別預算案，創下中華民國歷任總統對美軍購最高紀錄，引發朝野激烈論戰。國民黨主席鄭麗文批「玩火」、民眾黨主席黃國昌籲程序正義，美方表歡迎。政治評論員黃暐瀚分析歷任總統軍購：李登輝163億、陳水扁84億、馬英九201億、蔡英文231億，賴清德400億創新高。這項為期8年(2026-2033)的「T-DOM台灣之盾」計畫，平均每年投入50億美元，目的是因應2027年中國可能完成武統台灣的軍事準備。黃暐瀚以消防設備比喻支持厚植國防，強調防衛非刺激戰爭，但民意對決將影響2028連任。
黃暐瀚認為賴清德等於「把自己在政治上推上了懸崖邊」，「如果台灣多數的民眾覺得反對，而且造成恐懼、對政府不滿，2028可能就沒有辦法連任了。」黃暐瀚總結，「到底我們台灣的民眾是多數支持提高軍購厚植國防還是反對？我不知道，最後民眾應該會用手上那一票來做決定。所以賴總統等於就是要嘛2028連任，要嘛落選。」
朝野態度南轅北轍 國民黨轟「玩火」民眾黨要程序正義
國民黨主席鄭麗文在中常會上強烈反對，批評「賴總統您在玩火」。她指出，明年舉債規模將突破5,000億元，已超過法定舉債上限。鄭麗文更質疑：「賴總統一番談話，不但讓台海變成火藥庫，還把台灣變成兵工廠，難道台灣未來所有經濟成長都要建立在戰爭之上嗎？」國民黨要求總統「三思懸崖勒馬」，撤回軍購案。
民眾黨主席黃國昌則在日本訪問期間表態，對於合理增加國防預算、強化台灣自主防衛能力，民眾黨絕對支持，但批評賴清德不應「架空台灣的民主」，應該先向立法院報告而非先投書美國媒體。民眾黨將在審議過程中「站在務實理性的態度,強力為人民把關」。
美方表歡迎 強調符合台灣關係法承諾
美國在台協會處長古立言在官網發文表示歡迎,認為台灣加入歐洲各國、日本韓國等夥伴行列，為嚇阻全球和平繁榮所面臨的空前挑戰，在國防上做出「關鍵且必要的投資」。美國國務院發言人也表示，樂見台灣宣布新的國防特別預算，與《台灣關係法》歷經45年以上、美國政府提供台灣相對防衛能力的承諾相符。
黃暐瀚揭歷任總統軍購數據：賴清德400億創新高
黃暐瀚在節目中詳細比較歷任總統對美軍購金額:
李登輝:163億美元(約新台幣5,216億元)
陳水扁:84億美元(約新台幣2,688億元)——最少,因三項軍購案在立法院被擋
馬英九:201億美元(約新台幣6,432億元)
蔡英文:231億美元(約新台幣7,392億元)
賴清德:400億美元(約新台幣1.25兆元)——史上最高
黃暐瀚指出，賴清德一開口就要400億美元，絕對超過前任，但這筆預算是分8年支出,，「要看能不能連任，2028年不能連任的話，這個計畫還執行嗎？第二個立法院要通過，民意要支持。」
黃暐瀚以消防設備比喻：厚植國防非刺激戰爭
對於外界質疑增加軍購會刺激兩岸衝突，黃暐瀚以消防設備做比喻：「你會因為買很多消防設備就造成火災的發生嗎？你會因為厚植消防設備而引發火災的發生嗎？是因為可能發生火災，所以我要讓消防員有充足的設備、消防車的水壓、裝備、防火衣。」
他強調，提高台灣國防能力、防衛能力，「不是要去進攻，不是要反攻大陸，是有人打過來的時候，無人機萬機齊發的時候，我們有辦法控制、接管，或者是有個T-DOM可以保護我們，飛彈飛過來能夠把它攔截下來，人民不要有太多的生命財產受損。」
黃暐瀚表態，「我是支持把軍購預算提高，可是品質要好、按時間到貨，而且買需要的東西，不可以有中飽私囊、不可以有違法亂紀、不可以買到差的東西，也不可以當冤大頭。」
引德國案例：修憲提高國防預算70%
黃暐瀚引用德國案例說明。德國在2025年國防預算為950億歐元，但在今年6月修憲、修法提高舉債上限後，朝野一致將國防預算大幅提高，到2029年將達1,620億歐元，提高幅度達70%。
德國駐台代表狄嘉信錄製影片說明，在俄烏戰爭發生後，德國意識到「戰爭又回來了，而且就發生在歐洲」，因此執政黨與在野黨有共識攜手修改憲法、提高舉債上限來厚植國防，「做這件事情是要確保我們未來不用害怕戰爭，因為我們厚植了國防之後，就會遠離戰爭。」
2027非確定開戰 總統府澄清：是中國準備節點
針對外界恐慌「2027年確定開戰」，總統府發言人郭雅慧澄清，賴清德提及的是「中國正以2027年為節點，推進武統台灣的各項軍事準備及複合式威脅」，2027年是源自包括美國國會報告所稱，中國領導人要求解放軍做好攻台準備的時間點，「並非總統證實2027年要戰爭」。
黃暐瀚指出，台海確實是全世界關注的戰爭熱區，《經濟學人》兩年前封面就稱「台海是全世界最危險的地方」，「這個東西也不用自欺欺人，這叫客觀事實。」但他也強調，「台灣到底誰希望兩岸打仗？我覺得可能沒有，不管你今天是什麼立場、統獨，都不要打仗。」
民意對決將影響2028連任 賴清德的政治豪賭
黃暐瀚分析，這項預算案面臨兩大挑戰：第一是立法院可能過不了,「現在目前看起來，台灣反對這件事情的民意是不少的，國民黨立委、很多退將、學者專家認為沒必要、認為浪費、認為排擠預算。」第二是民眾質疑「買了以後會不會到貨、品質好不好」。
黃暐瀚指出，這場「民意對決」將決定預算能否通過，也將影響賴清德的政治前途，「民眾最後應該會用手上那一票來做決定，賴總統等於就是要嘛連任，要嘛落選。」
