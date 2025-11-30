推不在籍投票 藍促參考他國經驗

藍白陣營主張不在籍投票，圖為今年7月26日罷免案，投票所外大批民眾排隊投票。（本報資料照片）

立法院國民黨團、民眾黨團推動「不在籍投票法草案」，民進黨團則提出「強化民主投票促進法草案」反制，主張選舉、罷免及公投投票日及其前1天均放假1天，被形容是「民主假」。國民黨立委林沛祥表示，與其創立一個新的先例，倒不如先去了解過去其他國家；民眾黨主席黃國昌則批評，民進黨害怕年輕人出來投票、阻礙年輕人投票。

林沛祥昨表示，放假這件事情所有民眾都會歡迎，但他認為，其他民主先進法治國家都有所謂不在籍投票，而且也相當成功，與其創立先例，倒不如先去了解過去其他國家，針對辛苦的選民是如何使用不在籍投票。

林沛祥強調，雖然每個地方、國家國情不同，但台灣民主化相對其他國家比較緩慢，他認為應見賢思齊，可以好好考慮一下不在籍投票怎麼落實，讓所有人都能好好投票。

黃國昌表示，民進黨以前把國內移轉投票的討論，打成中共介選，後來發現謊言無法編下去，又透過其他方式阻擾。他希望民進黨好好看一看世界各國，國內移轉投票早就成為常態，不要把國內移轉投票視為洪水猛獸。

至於是否放「民主假」，黃國昌強調，民眾黨會用最開放的態度審慎討論，但也提到過去民進黨對於在投票前要多放假1天從來都沒有提，「所以目前看起來民進黨的這些手段，其實只是要阻擋國內移轉投票的策略而已。」

黃國昌認為，民進黨推動「民主假」最重要目的是民進黨害怕年輕人出來投票，他們希望利用年輕人投票的時候可能因為學業工作沒有辦法出來投票，要阻礙年輕人投票，「我覺得這才是民進黨真正最大的目的」。