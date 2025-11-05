推不在籍投票 藍前黨務人士：從「境內移轉投票」開始

國民黨,立委推不在籍投票。李佳穎攝（資料照）



記者周志豪／台北報導

不在籍投票修法議題再起，前國民黨革實院副院長何志勇今表示，民主選舉的本質是讓更多人參與、表達意見，透過「多數決」來做出集體選擇，呼籲落實不在籍投票從「境內移轉投票」開始，讓每一張選票都入匭。

何志勇認為，推動「不在籍投票」呼聲已久，但因藍綠各有疑慮，讓修法遲無法入法，落後世界民主國家的趨勢。

何志勇稱，民進黨擔心不在籍投票會讓大陸台商與華僑選票流向國民黨，以質疑「中共介選」反對；國民黨則擔心提高在外地工作與讀書青年投票率，也有疑慮，

何志勇表示，民主政治的理想，是「直接民權」，若有一百個選民，就應讓這一百個人都有機會表達意見，若政府反提高選民參與成本，那就違背民主精神。

何志勇認為，國內要推不在籍投票，讓中華民國自由地區（台澎金馬）內的「境內移轉投票」應是第一步，讓外地工作與在異鄉求學的遊子，不必再舟車勞頓，也能履行公民權利與義務，若連這樣都要反對，那就是反民主。

