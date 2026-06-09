推中配參政搞統戰！檢怒轟徐春鶯「甘做兩岸買辦」 5大罪共求刑21年6月

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徐春鶯曾秀中華民國護照及身分證，但檢方砲轟「甘做兩岸買辦」。資料照。陳品佑攝



前民眾黨新住民委員會主委、中配徐春鶯涉長期培養中配參政，並力挺黃珊珊選台北市長、柯文哲選總統並站台，她還另搞詐貸、協助中共官員孫憲假冒商務交流名義來台遭起訴。新北地院今天言詞辯論，徐春鶯承認詐貸、地下匯兌，但否認《反滲透法》等，檢方轟徐春鶯「甘於淪為境外敵對工具」、「當兩岸買辦」，考量犯後態度不佳，5大罪共求刑21年6月。

徐春鶯活躍於民眾黨，曾擔任新住民委員會主委，一度成為不分區立委熱門名單，其後爆發國籍爭議婉拒。

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檢方查出，中配徐春鶯與中華兩岸婚姻協調促進會秘書長鍾錦明共謀，涉嫌長期將國內重要政黨情資，傳送給中國國民黨革命委員會（民革）上海市委員會祖國和平統一促進委員會副主任孫憲，以及中共民政部海峽兩岸婚姻中心主任楊文濤。

她在2022年替時任台北市長參選人黃珊珊站台，另在2024年總統選舉時幫柯文哲站台造勢；此外，她另透過羅穎，在2024年12月間孫憲以「商務交流」名義來台。

此外，徐春鶯在2020年至2025年間經手地下匯兌2875萬元，獲利25萬元；另透過友人、集智有限股份公司負責人羅穎，用假的在職資料替女兒卜啓正向合庫銀行詐貸2697萬元。檢方依反滲透法、詐貸、銀行法等罪名，分別起訴徐春鶯、鍾錦明、羅穎及卜啓正。

中華兩岸婚姻協調促進會秘書長鍾錦明（綠衣者）否認犯罪，強調都是為了爭取中配參政權。侯柏青攝

新北地院今天進行科刑辯論，檢察官謝易辰痛斥本案主嫌徐春鶯和鍾錦明，砲轟長期在台灣生活，卻沒有思慮台灣未來，竟甘於淪為境外敵對工具，作為兩岸「買辦」，犯行非常嚴重。

檢方表示，兩人迄今依然否認犯罪，犯後態度不佳，而其中以徐春鶯的角色較為核心，尤其徐春鶯，還曾在2024年總統立委選舉時一度列入不分區名單，因為爆出國籍爭議才作罷。

檢方質疑，中共官員楊文濤、孫憲用支援落地招待等不同形式，幫助徐春鶯和鍾錦明維持在中配之間的地位，而兩人涉及的是首都市長選舉及總統大選，在意義上完全不一樣，整個過程顯示「敵在暗、我在明」，和其他的案件背景有資訊上的落差。

檢方針對2022年的市長選舉部分對徐春鶯求刑4年8月、併科500萬罰金，針對2024年總統大選部分對徐春鶯求刑4年10月，併科800萬罰金；至於鍾錦明的部分則分別求刑4年2月、併科300萬罰金，另求刑4年4月、併科600萬罰金。

集智有限股份公司負責人羅穎（黑衣者）偵審都認罪，檢方兩案加總共求刑4年10月。侯柏青攝

至於徐春鶯涉及地下匯兌部分，檢方痛斥其無視《銀行法》禁令收取高達2000萬元款項，因此求刑4年，併科1000萬元罰金。而涉及詐貸部分，檢方表示，徐春鶯是實際受益人，卜啓正和羅穎只是配合處理，雖然卜啓正事後和銀行達成和解，但依然不同意緩刑，對徐春鶯求刑4年、卜啓正2年6月、羅穎2年10月。

此外，協助孫憲入境部分，檢方痛斥孫憲根本不是為了商務交流來台，而且他身為中共官員，讓其入境的危險程度遠高於其他案件，而且嚴重影響國安，考量犯罪程度有別，對徐春鶯求刑4年重刑、羅穎2年。

檢方今天針對5大罪，總共對徐春鶯求處21年6月重刑、併科罰金2300萬元；鍾錦明涉及2罪，檢方加總求刑8年6月、併科罰金900萬元；羅穎也涉及2罪，檢方求刑4年10月，而卜啓正則求刑2年6月。

徐春鶯女兒卜啟正被求刑2年6月，檢方不同意緩刑。資料照。讀者提供。

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