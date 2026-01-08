推亞洲資產管理中心 金管會鬆綁投信投顧人員兼海外區域中心職務

為推動台灣成為亞洲資產管理中心，金管會今天(8日)宣布已放寬投信投顧人員兼任海外區域中心職務的限制，透過更具彈性的人力配置，吸引國際資產管理業者在台設立區域中心，以提升我國金融產業的國際競爭力。

金管會指出，截至目前為止，共有4家外資投信申請設立海外區域中心，其中3家已完成審查並獲得認可，分別為聯博投信、富達投信及瀚亞投信，另有1家仍在審查程序中。相關業者須經金管會認可後，方可適用此次放寬的人力與業務規定。

廣告 廣告

金管會說明，區域中心依其功能可區分為「核心職能」與「一般職能」。所謂核心職能是指投資研究、產品設計、風險控管及投資交易等四大功能；若區域中心具備核心職能，除可適用境外基金「申報生效制」外，境外基金的國人投資比例上限也可提高至90%。若屬一般職能區域中心，則可適用境外基金申報生效制，但不適用投資比例放寬。

目前已獲認可的3家業者中，聯博投信與富達投信設立的是具核心職能的區域中心，可同時享有上述兩項優惠；瀚亞投信則屬一般職能區域中心，僅適用申報生效制。

在人力規範方面，金管會同步放寬投信投顧人員的「專任」限制。金管會指出，過去原則上要求投信投顧業務人員須專任，但此次修正後，凡經認可設立區域中心者，其人員可兼任海外區域中心相關職務，且不以職級高低作為限制。證期局副局長黃厚銘說：『(原音)為避免投信投顧事業派任人員兼任上開職務利益衝突，投信投顧事業應建立內部審核控管機制，確保人員本職及兼任職務有效執行，不得涉有利益衝突情事，並應確保受益人或客戶權益。』

可兼任的職務範圍除上述四大核心職能外，也涵蓋多項非核心職能，包括內部稽核、法令遵循、資訊科技(IT)及客服等支援性人員，使業者可以依實際營運需求進行彈性配置。金管會強調，此次放寬並非僅限少數高階主管，而是著眼於整體組織運作效率。

金管會表示，相關函令已於去年12月30日發布，即日生效。業者在完成認可後，其後續提出的基金或業務申請案即可適用新制規定。

金管會強調，此次制度調整的核心目的在於吸引國際資產管理機構將區域性關鍵職能布局於台灣，引進國際專才，強化我國在亞洲資產管理市場的戰略地位，並逐步擴大台灣在全球資產管理產業鏈中的角色。(編輯：宋皖媛)