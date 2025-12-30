推代孕法 柯將出馬拜會藍綠立委

柯文哲本周五將拜會藍綠立委及民進黨團總召柯建銘，盼溝通讓代理孕母解套。（本報資料照片）

民眾黨前黨主席柯文哲涉京華城及政治獻金案，全案言詞辯論日前結束，且聲請解除限制住居獲准，柯近期可逐步接觸黨務。由於民眾黨立委「兩年條款」將至，但白委陳昭姿最重視的代理孕母遲未過關，柯文哲決定親自出手，將於本周五拜會藍綠立委及民進黨團總召柯建銘，盼溝通讓代理孕母解套。

柯文哲及民眾黨現任黨主席黃國昌維持「兩年條款」意志堅定，因此包括黃國昌在內，共7名白委將於明年2月1日卸任，但交接期限將至，陳昭姿的代理孕母法案遲未過關，衛福部版本也沒納入代孕，僅開放單身女性、女同志伴侶使用人工生殖技術，引發陳昭姿擔憂。

廣告 廣告

據悉，柯文哲與陳昭姿日前碰面時，談及代孕尚未通過等問題，由於代孕也是柯文哲2024總統大選政見及民眾黨團優先法案，加上是解決少子化的方法之一，因此除了黃國昌的協助以外，柯文哲也決定親自拜會藍綠立委，盼以「平等權」方向溝通推動代理孕母，並於29日由陳昭姿國會辦公室名義，陸續敲定名單及拜會時間。

柯文哲、陳昭姿將於本周五上午陸續拜會國民黨衛環委員會7名立委，包括廖偉翔、王育敏、涂權吉、蘇清泉、陳菁徽、盧縣一、邱鎮軍等人，且可能拜會國民黨團總召傅崐萁；此外，也有綠委列入柯文哲欲拜訪的名單當中，包括民進黨團總召柯建銘。

陳昭姿昨坦言，日前與柯文哲針對立法過程、委員會版本交流，她表達「我們當時很天真，以為進來立院就能順利過關」，而柯文哲也笑說「是我被關1年，不然應該要過」，所以柯主動表達願意陪她拜會藍綠立委，原本她還擔心被藍綠拒絕，但柯文哲坦然地說，「如果對方不見我們，代表對方的決定已很清晰」。