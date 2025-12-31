推代孕法！柯文哲本周五赴立院拜會藍綠立委 民進黨團：拜會黨團就好

記者詹宜庭／台北報導

針對柯文哲將赴立院拜會，林月琴表示，直接拜會黨團溝通，「我們對於人工生殖法也是支持的」。（圖／資料照）

民眾黨立委陳昭姿長期推動代理孕母解禁，但因社會共識還未形成，相關修法持續卡關，眼看民眾黨立委兩年條款將至，民眾黨前主席柯文哲將於本周五赴立法院拜會衛環委員會藍綠立委，以及民進黨團總召柯建銘。對此，民進黨立委林月琴今（31日）表示，「昨天的確有接到電話，但民進黨團認為，若要拜會就直接拜會黨團溝通，我們對於人工生殖法也是支持的。」

由於民眾黨兩年條款將至，8席不分區立委將在明年2月全面換血，為了協助陳昭姿推動代理孕母相關法案，柯文哲將於本周五拜會衛環委員會藍綠立委，傳出也有計劃拜會民進黨團總召柯建銘與國民黨團總召傅崐萁。

廣告 廣告

對此，民進黨團上午召開記者會，綠委林月琴表示，的確昨天有接到電話，「我們認為直接拜會就好了，不用直接到各個委員會去」。她也提到，一直以來，民進黨非常重視這條法案，政策小組都有討論過這件案子，是列為優先法案，若要拜會就直接拜會民進黨團溝通，「我們對於人工生殖法也是支持的」。

更多三立新聞網報導

柯文哲站台救不了？黃國昌新北造勢直播「人數慘淡」 吳靜怡：嚴重訊號

解放軍環台軍演 學者曝關鍵：問題不在蔣萬安，而在習近平不在乎國民黨

黃國昌戰新北喊「讓小朋友吃熱的營養午餐」！網狂問侯友宜：誰吃冰的？

柯文哲開講污辱台灣人智商！許美華揭「唯一合理情況」：把小草當白痴

