推代孕解禁 柯P明閉門訪韓 不排除談總預算

前民眾黨主席柯文哲上周為推動《人工生殖法》代孕解禁，與白委陳昭姿到立院遊說藍綠黨團及立委，面對民進黨團總召柯建銘拜託今年度中央政府總預算案時，柯文哲稱「該處理還是要處理」，引發綠白合遐想，隨後便傳出柯文哲預計明（9）日再到立院拜會立法院長韓國瑜，除了主要討論的《人工生殖法》以外，據悉，也不排除談到總預算案。

據指出，柯文哲將在9日下午1時40分許，親自到立法院會客室與韓國瑜見面，由於主要是為《人工生殖法》代孕解禁而來，因此與會白委包括陳昭姿，但身兼民眾黨團總召的黨主席黃國昌也會參加，且「不設限話題內容」，所以也不排除有機會討論到總預算案，不過，韓柯會面時將全程閉門，不對外公開。

立院人士表示，該會面行程由陳昭姿出面代約，至於是否談及總預算，韓國瑜就是中立角色，若朝野有意願化解總預算僵局，韓都願意協助。

陳昭姿則指出，此次與韓國瑜會面，主要討論內容為《人工生殖法》相關修法，因韓長期關注《人工生殖法》法案，且修法過程中若碰到三黨協商情形，也必須麻煩韓主持，因此前陣子柯文哲詢問要拜訪的對象名單時，她便認為除了藍綠黨團、衛環委員會立委以外，也須先跟韓說謝謝」，並感謝韓願意撥出時間見面。

針對柯文哲與韓國瑜會面時是否可能討論總預算案？立院國民黨團書記長羅智強昨強調，國民黨團對審預算的立場很簡單，現在卡總預算的就是賴清德總統，只要答應將三讀通過的法案預算編入，就能開始討論總預算。