推代孕遭林淑芬酸「陳九條」 陳昭姿回擊有15條：全世界最嚴格版本

立法院衛環委員會8日審查《人工生殖法》修正草案，是否開放代理孕母成為爭議焦點，民進黨立委林淑芬點名長期倡議代理孕母的民眾黨立委陳昭姿為「陳九條」。陳昭姿今（1/11）撰文反批，哪來的9條？她的修正案有15條與代孕相關，民眾黨是參照2024年5月的衛福部版本，這是為了爭取執政黨立委的支持，幾乎是全世界最嚴格的版本，「憲法有賦予你們阻擋的權利嗎？」

朝野針對代理孕母爆發激烈攻防，林淑芬8日在立法院衛環委員會程序發言時質疑，此次修法僅有9條條文涉及代孕，卻被急於推動通過，恐將造成階級不公與經濟剝削，更調侃陳昭姿為「陳九條」。

陳昭姿今早發臉書表示，請林淑芬委員們學好算術，哪來的9條？請林淑芬委員們讀好法條，哪來的個人利益？她代表民眾黨提出的人工生殖法修正案計有33條，其中15條與代孕相關，其餘是配合民進黨想要的女女與單女而修正的法條，希望滿足他們的期待，因而獲得理性討論的機會。

陳昭姿說，與代孕修法相關的部分，民眾黨是參照202405衛福部版本，這是為了爭取執政黨立委的支持，幾乎是全世界最嚴格的版本，核心是保護代理孕母，以及代孕子女最佳利益，其中有完整的委託者的條件與代孕媽媽的資格，後者包括國籍與年紀，包括生心理諮商，家庭與醫療評估作為具體的權益保障，若有配偶，也是評估的對象。在懷孕過程的健康，自主，隱私都含括了，懷孕當中的風險也以優生保健法及代孕媽媽最佳利益作為後盾。

陳昭姿指出，當時在衛福部推出包含代孕的修法前夕，民進黨黨團緊急召開記者會，以黨壓政，反對代孕，所以衛福部國健署才縮手，「衛福部能不聽話，敢不聽話嗎？」即便國健署為了加入代孕法案草案，召開了三十多次專家會議，辦了多次公聽會，蒐集數個月的平台意見後，才謹慎完成部版的修法提案。

陳昭姿認為，代孕的需求者至少包括先天或後天無子宮，或子宮有缺陷的病人，或自體免疫疾病患者等，這都是醫師可以明確診斷。「為什麼林淑芬指稱我為了個人利益而修法呢？我不需要，我早就不需要了。」如果參考上述標準，根據不孕症專家估算，目前至少包括數千名女性，數千個家庭的生命選項與期待，未來只會更多，無論是晚婚或各種原因造成的子宮不孕，或許包括空氣污染源之一，例如已證實會影響生育能力的PM2.5。

陳昭姿說，去年台灣出生人數只剩10萬，從民進黨2016執政以來的21萬，花了5900億大灑幣在所謂的少子女化政策，但完全不見效果。幫助想生不能生，不怕養卻無機會養的不孕症病人，有什麼理由阻擋呢？「憲法有賦予你們阻擋的權利嗎？」

