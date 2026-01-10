推代孕遭疑未利益迴避 陳菁徽：即起不參與涉及代理孕母條文審查

國民黨立委陳菁徽。（本報資料照）

立法院衛環委員會8日排審攸關代理孕母制度的《人工生殖法》草案，國民黨立委陳菁徽曾兼任生殖醫療機構負責人，但在擔任立委之前就辭去職務。不料近日審查法案時，仍遭綠營質疑未利益迴避。對此陳菁徽今日發出聲明，考量當前在委員會逐條審查的氛圍，已經淪為人身攻擊、捕風捉影的潑髒水，為讓討論回歸理智，避免節外生枝，本人即日起將不參與涉及代理孕母的條文審查，也呼籲未來能夠本於事實、根據法條進行理性討論。

日前委員會審查時，陳菁徽表示，自己長期投入人工生殖領域，初衷是希望為台灣迎接更多新生命，呼籲委員會回歸理性討論、避免人身攻擊。她指出，外界常誤以為單身女性、女女同志與代理孕母是三個毫無交集的群體，但臨床實務並非如此。隨著結婚與生育年齡延後，部分女性即便擁有卵子，卻因子宮條件無法自行懷孕，即使開放單身女性或女女同志使用人工生殖技術，若缺乏健康子宮，仍將被排除在制度之外。

但卻遭立委接連質疑未進行利益迴避的情況下推動代孕修法，直言「現在的立法院沒有倫理、沒有責任」，且質疑其將女性子宮商品化。

陳菁徽今發布聲明指出，2025年台灣出生人口再創新低，僅10萬7812人，少子女化國安危機持續加劇，未來注定動搖國家根本。這個朝野不可迴避的議題，應當思考各種解決方法，挽救少子女化，守護台灣未來。援引總統府資政、台灣生殖醫學權威、醫師李茂盛(2026／1／9)的觀點，納入代理孕母的人工生殖法若通過，預測可微幅增加生育率約3％，多少能挽救少子化危機。

陳菁徽說，代理孕母制度，涉及專業的醫療議題，也涵蓋倫理、社會、權利保障等面向。台灣是一個法治健全，執法嚴格的國家，任何侵害他人權益，構成傷害事實的情況，都應有法可管，有責可咎。

陳菁徽強調，代理孕母議題需要在理性、不謾罵、不潑髒水的環境下充分討論，才有可能凝聚共識，走出一條符合民意的道路。然考量當前在委員會逐條審查的氛圍，已經淪為人身攻擊、捕風捉影的潑髒水，為讓討論回歸理智，避免節外生枝，本人即日起將不參與涉及代理孕母的條文審查，也呼籲未來能夠本於事實、根據法條進行理性討論。

