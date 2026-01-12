推代孕遭質疑「沒利益迴避」 陳菁徽宣布退出法案審查

台北市 / 綜合報導

立法院上週(8日)審查「人工生殖法修正草案」，民進黨立委林淑芬痛批白委陳昭姿提出的代理孕母法條，也質疑支持該法案的藍委陳菁徽，身為宜蘊生殖醫學中心主治醫師，難道不用利益迴避嗎？對此陳菁徽在10日宣布，為了避免節外生枝，將不再參與涉及代理孕母的條文審查，但陳昭姿也替她抱不平，因為「醫師本質上就是圖利病人」，推行相關法案，並沒有錯。

立委(民)林淑芬(1.8)說：「處理不孕症的醫生，未來如果通過的話，生意應該會很好，但是，這不用利益迴避嗎。」質詢台上民進黨立委林淑芬，先是怒批白委陳昭姿提出人工生殖法修正草案中，納入高度爭議的代理孕母條文，再將砲口對準藍委陳菁徽。

立委(民)林淑芬(1.8)說：「(陳菁徽)妳是從業的醫師，然後妳在這個法案通過會獲取利益，其實妳更應該要利益迴避。」立委(國)陳菁徽(1.8)說：「我跟所有的國民黨委員，其實我們是希望大家可以，每一個方向都來理性地討論，那當然我也請林淑芬委員可以高抬貴手。」

喊話理性討論，但陳菁徽會被質疑有圖利可能，就是因為，時任宜蘊生殖醫學中心院長陳菁徽(2022.9)說：「大家好，我是禾馨宜蘊生殖中心院長，陳菁徽醫師。」2021年陳菁徽，創辦宜蘊生殖醫學中心擔任院長，並和知名婦產科禾馨合作，成立禾蘊生醫公司擔任董事，直到2024年底，選上立委近一年後才離職，不過她依然持續在宜蘊醫療中心，擔任主治醫師。

攤開宜蘊的院所介紹，提供包含捐精捐卵試管嬰兒人工受孕各項生殖服務，對此陳菁徽在10日發出聲明，代理孕母議題需要理性充分討論才有可能凝聚共識，為了避免節外生枝，即日起將「不參與涉及代理孕母的條文審查」，但陳昭姿也跳出來為陳菁徽抱不平。

立委(眾)陳昭姿(1.11)說：「她等於在審查會退出，我本人可以理解，但是我很遺憾，所有的醫師，本質上就是圖利病人嘛，圖利她自己的病人嘛，你怎麼可以對陳菁徽委員說這樣的控訴呢。」代孕是否入法，持續在朝野內外引起激烈交鋒。

