推代理孕母用情勒？她批陳昭姿柯文哲：你們根本沒有努力

記者李鴻典／台北報導

前民眾黨主席柯文哲11日說，在還有時間的情況下，民眾黨會儘快通過代理孕母法案，完成民眾黨立委陳昭姿畢生的心願；反紫光奇遊團成員許美華則直呼，最近陳昭姿+柯文哲出來推代理孕母這件事，整個過程真是荒謬絕倫。

陳昭姿在臉書發文表示，自己要以病人的身分，親自完成代理孕母法制化的最後一哩路。（圖／翻攝自陳昭姿臉書）

許美華說，她覺得最荒謬的還不是柯文哲說陳昭姿畢生心願就是推動代理孕母，所以用這個理由要大家趕快讓法案通過，雖然這個情勒理由真的很荒謬，真正最荒謬的奇異點是：如果代理孕母真的是陳昭姿畢生想要推動的理念。

廣告 廣告

許美華指出，照理說，最瞭解代理孕母這題利弊得失、正反意見（Pros and cons）的人，無疑應該是陳昭姿。而且，照理說，陳昭姿應該非常理解社會大眾擔心、反對的原因。

許美華說，因此，她最大的疑問就是：以此為畢生心願的陳昭姿，為什麼沒有用畢生心力，針對代理孕母可能產生的所有疑慮，做出完整的回應說帖，說服社會大眾，而且，寫出脈絡完整的法案？

既然這是你畢生所望，你理應對這個議題做足各種辯論準備，來好好回應、解答台灣社會，對代理孕母可能產生的各種負面效應，不是嗎？結果，情況完全不是這樣。

許美華表示，最近幾天，各方提出有關代理孕母可能衍生、多到數不完的問題，提案的陳昭姿還有幫她背書的柯文哲，完全答不出來。先不說柯文哲挺陳昭姿的背後政治算計；自己曾經是醫生的柯文哲，護航的理由更是離譜，「子宮本來就是工具」、「先求有，再求好」、「沒有爭議的部分先過」，其餘爭議部分再慢慢討論，讓陳昭姿可以卸任交接。

「先求有，再求好」？？？許美華直呼，這個「有」，後果是很恐怖的。「沒有爭議的部分先過？」代孕整件事都有爭議，哪來沒有爭議的部分？

代理孕母的潘朵拉盒子一打開，各種問題就開始發生了。許美華進一步指出，孕母、胎兒、小孩在過程中的人權被侵害時，各種法律紛爭、道德爭議發生的時候，是你柯文哲要出來處理嗎？你柯文哲承擔得了嗎？

一個畢生心願就是推動代理孕母的陳昭姿，不只拿不出完整法案和論述說服社會大眾，最後民眾黨提案，是用九條簡單到不行的條文夾帶在《人工生殖法》中。

一個自詡畢生推動代孕合法化的人，推出來的法案內容居然就只是這樣？推動法案的理由只剩下情緒綁架？

這樣的政黨、如此輕忽的立法態度，最崇拜科學理性務實精神的民眾黨小草，你們支持得下去？許美華提到，十年前，奇遊團教授戰友們站出來反紫光的時候，做了多少事？從發起連署開始，開記者會、寫文章、上節目、到處找人遊說、辯論，碰了多少釘子、受了多少羞辱，就更不用說了。但是，即使面對巨大逆風，奇遊團當年還是沒有放棄論述和說服。

針對當時無數開放中資的聲音，奇遊團都一一認真的提出相對論述，努力的做出回應。那些論述或許當下沒有用，但我們至少做到一個議題倡議者該做、能做的所有努力，對得起自己。

陳昭姿的人生挫折讓人同情，但是，真的要提醒民眾黨，要推代孕這麼嚴峻的議題，連完整法案、論述、說帖、Q&A都拿不出來，現在還把責任推給執政黨，要行政院提案？

代理孕母這題不是不能討論，但是，要推動爭議如此重大的法案，心態可以這麼便宜廉價嗎？許美華強調，她我要說的就是，民眾黨陳昭姿柯文哲，你們根本沒有努力。因為她知道，真正在乎議題成敗，付出全力想要達成不可能任務的團隊，是什麼樣子，因為她真的看過。

更多三立新聞網報導

陳昭姿強推代理孕母！吳思瑤2年前神發言被挖出：我的子宮輪不到你來管

柯文哲讓陳昭姿留任另有目的？鍾年晃：當民眾黨團總召

陳昭姿辭職書親留但書！柯文哲認了「因是她畢生心願」：沒想到拖這麼久

陳昭姿爭取代理孕母入法惹議！黃國昌：柯文哲答應了民眾黨就會全力推動

