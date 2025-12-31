推代理孕母！柯文哲本週五親自拜會藍綠立委 柯建銘點頭答應

民眾黨前主席柯文哲預計將於本週五赴立法院拜會朝野黨團。（資料照片／林煒凱攝）

民眾黨立委陳昭姿長期推動代理孕母解禁，但相關修法持續卡關，加上民眾黨立委兩年條款將至，民眾黨前主席柯文哲決定本週五赴立法院拜會衛環委員會立委。陳昭姿今天（31日）透露，自己親自致電民進黨立院黨團總召柯建銘，對方馬上說好，除非本週五院會有突發狀況，否則當天就會與柯建銘見面。

民眾黨不分區立委「兩年條款」將至，現任8席立委除劉書彬外，預計將於明年2月全面換血。其中，身為衛環委員會的立委陳昭姿，長年推動代理孕母法制化，也因此正把握最後任期強力遊說。

據悉，陳昭姿辦公室已聯繫衛環委員會的藍綠立委，預計於本週五由柯文哲親自陪同前往拜會。

陳昭姿今天進一步表示，柯文哲先前主動告訴民眾黨團總召黃國昌，他知道代理孕母修法還有卡關之處，因此想帶陳昭姿親自拜訪立委們幫忙，其中衛環委員會每位立委都會拜訪到。

陳昭姿續指，柯同時也表達不分藍綠就要去拜託、理性溝通，因此本週五拜會只是第一天，後續也將一起拜會國民黨團總召傅崐萁、其他委員會的藍綠立委，以及立法院長韓國瑜。

陳昭姿接著透露，自己親自致電柯建銘時，對方馬上就說好，因此除非本週五院會有任何突發狀況，否則當天就會與柯建銘見面。



