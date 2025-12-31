推代理孕母！柯文哲週五陪陳昭姿拜會藍綠委、柯建銘已答應

民眾黨團幹事長陳昭姿。 圖：周煊惠 / 攝（資料照）

針對民眾黨立委陳昭姿進入立院就力推的代理孕母入法卡關，行政院通過的《人工生殖法》版本將代孕脫鉤，面對民眾黨的不分區立委「兩年條款」將至，民眾黨創黨主席柯文哲本週五將陪同陳昭姿赴立法院拜會藍綠立委，且已安排當天接近中午時，拜會民進黨團總召柯建銘，之後也會安排拜會國民黨團總召傅崐萁、立法院長韓國瑜。

陳昭姿接受《Newtalk新頭殼》電訪透露，柯文哲日前與她會面溝通時，跟她談到代孕相關法案的內容，比她預期會花的時間多，柯深入瞭解、比較各個版本的差異，去年要表決時，本來是含代孕的，但因為民進黨團有意見，最後說要脫鉤等，她也都把這些過程跟柯報告過。

陳昭姿說，柯文哲也清楚了解哪些委員、黨團的意見為何，且柯也是醫師出身，非常能理解，只是比較不熟悉立法過程，且當初柯文哲邀請她加入不分區，就是希望能完成這個法案。

陳昭姿提到，柯文哲主動表態願意找立委溝通，原本她還問說只要找國民黨立委？但柯告訴她「沒有，都找」，看對方是否接受，但柯文哲是願意逐一拜訪的。

陳昭姿表示，會選在本週五啟動，因為那是院會的時間，有些院會表決、討論，當然無法一天內完成所有拜會，也要看對方時間，但拜會的對象，在衛環委員會的藍綠委都會含括，而這週五會先從衛環委員會的藍委開始拜會，預計11點半時，前往拜會民進黨團總召柯建銘，打電話給柯建銘時，還因為原本時間跟其他委員有衝突，又跟他再約一次時間，對他有點抱歉，但柯建銘仍立刻就答應。

陳昭姿指出，之後也會安排拜會傅崐萁，傅總召也有答應過她要支持，並透露傅跟她說，他答應人家的事從來沒有不做到的，還有，也會安排拜會立法院長韓國瑜。

陳昭姿直言，最近柯文哲案子的言詞辯論庭都結束了，時間彈性變大，且柯文哲願意跟她一起拜會藍綠立委，真的是把代孕當成民眾黨優先法案，也願意履行當年承諾，且柯還跟她說，因為被關了一年，不然這法案應該會比較順利，對她來說，過程本來就會有阻力，但整個局勢真的始料未及，這是年久失修的法案，民眾黨團版本涵蓋範圍很大；民進黨團版本則是比較有意識形態處理，她要的代孕不列入，但其他都要；國民黨團版本則是比民眾黨團版小一點，但有包括代孕，非常複雜，但有盡量透過圖表讓柯了解，但我們的目標還是要讓代孕入法。

