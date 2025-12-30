推修憲「讓人民可罷免總統」！翁曉玲：落實保障直接民權

立法院院會日前以60票對51票通過彈劾總統賴清德的提案，引發討論。國民黨立委翁曉玲表示，將提出修憲案，把罷免總統（副總統）的提案發動權還交由人民行使，只要經選舉人總數1.5％以上提議，10％以上連署，就可提出罷免案，落實憲法保障人民直接民權之精神。

國民黨立委翁曉玲。（圖／中天新聞）

翁曉玲表示，今年賴清德發起對在野立委的大罷免，還大言不慚說這是「更大的民主」時，當時許多民眾群情憤慨地說，最應該罷免的就是賴清德，「民可以行使罷免總統的權利嗎？可以，但不完整。」

總統賴清德。（圖／中天新聞）

翁曉玲指出，依照目前憲法規定，罷免總統案須經立法院提案通過後，再由全國選民投票複決，當有全國選民總額過半數之投票，有效票過半數同意罷免時，即為通過罷免案。目前總統罷免案的發動權，僅在於立法院，而非如同一般民選立法委員、縣市首長、縣市議員，是經由選區選民符合一定比例的提案人數和連署人數後，就可以發動罷免案。此形成人民只能消極行使罷免權之不合理現象，亦不符合憲法第133條規定，「被選舉人得由原選舉區依法罷免」之意旨。

立法院院會通過彈劾賴清德提案。（圖／中天新聞）

翁曉玲說，有鑑於此，她提出修憲案，將罷免總統（副總統）的提案發動權還交由人民行使，只要經選舉人總數1.5％以上提議，10％以上連署，就可提出罷免案，以落實憲法保障人民直接民權之精神，還給人民完整的罷免權。

