推個人化中風照護 奇美、思科聯手啟動智慧醫療AI

〔記者吳俊鋒／台南報導〕奇美醫學中心今(24)日聯手全球網路通訊大廠思科(Cisco)，啟動「智慧醫療AI戰略合作」計畫，將以奇美自主開發的「DELISH食樂支援平台」為核心，導入思科地端AI運算方案，在兼具高效能與高資安的應用環境下，推動個人化的中風照護，造福更多有需要的民眾。

奇美、思科今天簽署合作備忘錄，雙方將攜手示範地端AI運算與整合式資安防護在醫療場域的可行性與價值；也會持續探索AI於更多臨床情境的應用，推動台灣智慧醫療普及化，提供病人更優質的照護體驗。

DELISH平台由奇美腦中風中心打造，針對台灣每年約3萬名新發中風患者，以及26萬名存活者，結合生成式AI與臨床資料分析，提供個人化吞嚥風險預測、飲食建議與復健訓練計畫。

平台整合病歷、影像、生理訊號等多模態資料，可協助病人從住院到出院後持續獲得精準指引，讓AI擔任「個人化營養師與復健教練」，減輕過往大量人工計算與衛教溝通負擔。

在思科 AI Pods 協助下，DELISH平台的建議產出時間縮短逾百倍，照護內容理解度提升5成，病患出院後的遵從度提高至少3成。

另外，醫護人力也每月節省超過700小時，更能專注於急重症照護，顯著提升醫院營運效率。

地端部署模式讓資料不需外傳雲端即可完成AI運算，全面強化病人隱私與資安韌性。

奇美醫學中心院長林宏榮表示，面對高齡化趨勢，中風照護必須走向精準化與個人化；DELISH 平台不僅提升病人預後，也大幅減輕家庭與醫療系統負擔，思科提供的AI運算與資安能力，是推動平台落地的關鍵。

思科全球數位影響力發展辦公室亞太區總監Clarence Barboza說，台灣具備優秀醫療實力，這次合作展示AI 在個人化照護的巨大潛力，將成為推動台灣、亞太，甚至全世界智慧醫療的重要案例。

思科台灣總經理林岳田則提到，奇美在中風照護領域具備領導地位，雙方合作將成為台灣醫療AI應用的標竿，未來也將推廣至更多醫療機構，協助全面提升醫療品質。

