推免費營養午餐遭酸「民粹政治、騙選票」 蔣萬安1句話回應柯文哲

前台北市長、民眾黨前黨主席柯文哲，日前公開批評台北市長蔣萬安推動的營養午餐免費政策「民粹政治」、「騙選票非常有用」，引起熱烈討論。蔣萬安今（19）日在信義區里長座談受訪回應，「柯主席對於各種議題都有各種說法，這不是很正常嗎？」

蔣萬安表示，營養午餐免費最主要是希望讓孩子在成長關鍵時期，能夠吃得營養、吃得安心；二來，也能減輕受惠孩子家庭的負擔。最後，也希望每一個孩子不會因為家庭經濟狀況，在餐桌上感受到不同 。

另外蔣萬安強調，台北是物價、還有生活物價成本最高的城市之一，光鮮亮麗背後，都是精打細算的日常，「這才是政策最主要的用意」。蔣萬安也說，在他推動營養午餐免費這段期間，謝謝很多朋友給予多方建議，也看到地方給予很多支持。

