推全社會防衛韌性 賴清德賦予後憲新使命：每年落實災防救災訓練
總統賴清德今天（12/21）上午出席「中華民國後備憲兵荷松總會北部地區歷任主委顧問聯誼會第八、第九任會長交接典禮」時表示，他今以三軍統帥的身份，給大家一個新的使命，他希望每一個後憲，每一年都能夠妥善規劃災防跟救災訓練，盡全力參與，強化會員的防災、救援能力。
賴清德致詞時提及，去年520他上任之後，主持過大大小小的軍事會議，讓他更深刻了解到，憲兵對國家的重要性，憲兵不只是維護軍中的紀律，其實也是捍衛國家安全、中樞安全的重要力量，更是反恐的基石。
賴清德指出，他要感謝各位，「當你們在軍中服役的時候，是三軍的模範，但在你們卸任之後，成立後憲，成為一個大家庭」，長期投入關懷弱勢、敬老、捐血以及節能減碳的公益活動，也協助地方的警力，維護治安的工作，在每一次颱風、地震，也都會看到你們出入的身影，你們真的是稱得上是「一日憲兵，終身憲兵」，令人敬佩。
賴清德表示，他要特別強調，無論是現役或後備憲兵，都是守護國家的重要力量，也為了提升台灣因應氣候變遷、地震，甚至地緣政治變化的各種挑戰，他在去年上任後跟在總統府成立了「全社會防衛韌性委員會」。
賴清德說，過去一年多來，政府大力的推動各縣市災害防治的工作，同時也強調軍民力量的整合，還把地方的救援力量跟漢光演習結合在一起，並且訂製了「小橘書」，家家戶戶都發送。
他說，地震來的時候，颱風來的時候，或是地緣政治變化的時候，讓每一個人，都知道如何保護自己，行有餘力又可以幫助別人。也只有當國防力量增強、全社會防衛力量提升的時候，國家才有辦法更安全。
賴清德強調，在座各位都是全社會防衛韌性中關鍵的力量，而且他也深信後備軍人的價值不只是在戰時的時候才被動員，所以他今天以三軍統帥的身份，給大家一個新的使命，他希望每一個後憲，每一年都能夠妥善規劃災防跟救災訓練，每一個後憲都應該盡全力參與，強化會員的防災、救援能力，並與社會各界、政府各單位都建立起深厚互信的合作夥伴關係，為社會服務，為城市安全，甚至於地方的發展注入專業的力量。
賴清德表示，也就是說後備力量不只是存在於名冊的編制之中，而是真實存在社會每一個角落，形成一股看不見，但是卻最堅實的安全網，「我們往這個目標來做。」也只有這樣子，後憲這種精神才能夠跨越世代、跨越職業、跨越黨派立場，把整個社會緊緊的連結在一起。
賴清德也提及，後憲要秉持忠貞軍風，繼續為社會的穩定力量，成為公益的行動者、全社會防衛韌性的推動者，與政府還有全體國人一起守護民主憲政、強化國家安全、守護我們珍視的自由、民主跟國人生命財產安全。
賴最後表示，最近他常講一段話，民主政治就是政黨政治，政黨政治彼此競爭，不同政黨沒有關係，但同一個國家比較重要，不同政黨競爭又合作，「但對外我們就是團結一致，我們只有一個國家，我們一起努力，一起奮鬥。」
更多太報報導
維冠救災英雄「騙同僚吸金5000萬」聲押獲准 台南消防局證實：已依法停職
日本7.5強震台人勇護電視 賴清德：表現非常好
【專訪】新北搜救犬AQUA世界盃奪佳績！「實戰力被看見」領犬員吐甘苦內幕
其他人也在看
憲法法庭排除異議者援引釋字601號 憲法學會：援引失當成憲法惡例
憲法法庭昨宣判新版憲訴法違憲，中華民國憲法學會今發聲明指出，5位大法官援引釋字601號，作為「拒絕參與評議之大法官不計入...聯合新聞網 ・ 16 小時前 ・ 334
張文曾任空軍 同袍爆「擺爛刻意酒駕」遭汰除
從張文犯案前的監視器就能發現他的打扮和武器都充滿軍事色彩，原來他曾是當過空軍志願役，負責無線電架設工作，但同梯弟兄卻透露張文軍中人緣不太好，甚至常鬧事，也曾自己上過退伍報告，因此他懷疑張文為了被汰除，刻意布局酒駕被逮。三立新聞網 setn.com ・ 15 小時前 ・ 15
批5大法官帶頭違法違憲！ 趙少康曝賴清德「心中盤算」
憲法法庭5名大法官不甩評議人數門檻，昨天宣告今年初立法院通過的《憲法訴訟法修正案》判決違憲，即日起失效。媒體人趙少康今天（20日）痛批，大法官帶頭違法違憲，做了最壞示範。趙少康也點出，問題在於賴清德不中廣新聞網 ・ 21 小時前 ・ 66
彈劾賴清德不是要他下台！律師揭藍白「真正盤算」：這才是他們想要的
行政院長卓榮泰不副署國民黨、民眾黨再惡修的《財劃法》，藍白19日提案要彈劾總統賴清德，狂喊反獨裁、反專制。對此，律師賴瑩真分析彈劾不可能通過並揭穿藍白「最終盤算」，立院委員會審查總統副總統彈劾案時，得由立法院「邀請被彈劾人列席說明」。賴瑩真直言：「看到了嗎？這才是他們想要的。」三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 276
藍白彈劾賴清德！陳昭姿喊話綠粉：若其他人效法他不也是獨裁？
藍白立院黨團今天在議場前舉行「彈劾違憲總統，反帝制、反專制、反獨裁」聯合記者會，正式宣布對總統賴清德啟動彈劾案。民眾黨立委陳昭姿喊話綠粉，若換了一位總統效法賴清德所為，這難道不就是你們最痛恨的「獨裁政權」嗎？她強調，絕不能讓賴清德總統的帝制野心，為台灣民主法治蒙上陰影。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 87
3名大法官轟判決無效！鍾佳濱提第12條稱「合憲」 盼憲法法庭成爭議核心手段
[FTNN新聞網]記者許詠晴／台北報導藍白去年通過「憲法訴訟法」修正案，癱瘓憲法法庭一年，民進黨立院黨團為此提出釋憲，5名大法官今（19）日宣判違憲、即日起...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 175
批5大法官自拆憲法法庭 黃國昌：原憲訴法至少需6人評議
憲法法庭今天做出114年憲判字第1號判決，「憲法訴訟法」修法立法程序有明顯重大瑕疵，且違反憲法權力分立原則牴觸憲法，應自判決公告日起失其效力。民眾黨主席黃國昌今天下午表示，大法官現有總額為8人，即便依照舊法也應有6人參與評議，直批這5位大法官根本是憲政史上罪人，親手拆掉憲法法庭。自由時報 ・ 1 天前 ・ 37
停擺1年終動起來！ 憲法法庭宣告藍白版《憲訴法》修法「違憲」 即起失效
在中國國民黨、台灣民眾黨攜手下，立法院院會去（2024）年12月20日通過尚須達共識的《公職人員選舉罷免法》、《憲法訴訟法》以及藍白首修版《財政收支劃分法》修法。由於司法院大法官僅8人，且總統府已提名2波司法院大法官新人事案皆遭立院否決，因此憲法法庭停擺達1年。不過司法院日前公告，憲法法庭將於今（19）日召開確認裁判文本評議，結束後再召開一般評議。稍早憲法法庭召開記者會，宣告藍白版《憲訴法》修正案違憲，並即刻起失效。總統賴清德依法於今（2025）年1月23日公布藍白版《憲訴法》法修正條文，並於 1月25日正式生效理。民主進步黨立法院黨團遞狀聲請暫時處分及釋憲，憲法法庭則在5月12日召開說明會，釐清受理與否的要件後數日，終裁定受理。憲法法庭於今（19）日召開確認裁判文本評議，結束後再召開一般評議。憲法法庭結束一般評議後，稍早召開記者會，宣告今年1月23日修正公布之《憲訴法》第4條第3項規定、第30條第2項規定、第3項規定、第4項規定、第5項規定、第6項規定、第95條規定，於立法程序有明顯重大瑕疵，違背憲法正當立法程序，且違反憲法權力分立原則，均牴觸憲法，應自本判決公告之日起失其效力。更多台灣好新聞 ・ 1 天前 ・ 40
彈劾總統賴清德「先解決2關卡」！1圖揭藍白「達標難度」
政治中心／周希雯報導藍白日前通過《財劃法》修法，行政院隨即宣布「不副署」抗衡、獲總統賴清德力挺，引發藍白強烈反彈；昨（18日）不只提案監察院彈劾行政院長卓榮泰，藍白今（19日）還宣布彈劾違憲總統賴清德，此舉震撼政壇。不過，「彈劾總統」並非易事，究竟藍白需要挺過什麼關卡、會面臨何種難關，彈劾過關的後續又是如何？《民視新聞網》以簡單圖表帶您馬上了解。民視 ・ 1 天前 ・ 5
憲訴法違憲！他：藍白綠惡鬥不會告一段落
[NOWnews今日新聞]憲法法庭日前做出114年憲判字第1號判決，憲法訴訟法修法立法程序有明顯重大瑕疵，違背憲法正當立法程序，且違反憲法權力分立原則，都牴觸憲法，應自判決公告日起失其效力。對此，前立...今日新聞NOWNEWS ・ 1 小時前 ・ 6
憲法法庭判憲訴法違憲 回到修法前狀況
CNEWS匯流新聞網記者張孝義／台北報導 停擺許久的憲法法庭，今（19）日就立法委員柯建銘等51人聲請對憲法訴訟法第4條、第30條及第95條修正條文的釋憲聲請，作成114年憲判字第1號判決，憲訴法中「大法官人數不得低於10人。作成違憲之宣告時，同意違憲宣告之大法官人數不得低於9人」等規定違憲、立即失效，回到修法前狀況。 不過，因懸缺的7位大法官人事同意案卡關...匯流新聞網 ・ 1 天前 ・ 3
確定？憲法法庭宣告《憲訴法》修法違憲 翁曉玲稱：立法程序沒有瑕疵
即時中心／潘柏廷報導藍白立委去年（2024）12月20日通過《憲訴法》修法，導致憲法法庭遭癱瘓一年；稍早憲法法庭今（19）日宣判，立法程序有明顯重大瑕疵，違背憲法正當立法程序，且違反憲法權力分立原則，均牴觸憲法，應自本判決公告之日起失其效力。對此，國民黨團也召開記者會回應，藍委翁曉玲宣稱立法程序沒有任何瑕疵，而黨團書記長羅智強更稱5位大法官組成現代籌安會，還預告將舉辦全國的彈劾總統賴清德的公聽會。民視 ・ 1 天前 ・ 8
藍白提彈劾賴清德 總統府表尊重 民進黨反擊：莫在立法院繼續鬧事
立法院國民黨團與民眾黨團本（19）日召開宣布提案彈劾總統，對此，總統府發言人郭雅信傳媒 ・ 1 天前 ・ 12
憲法法庭復活！藍：將告發大法官濫權瀆職
[NOWnews今日新聞]憲法法庭昨天做出114年憲判字第1號判決，《憲法訴訟法》修法立法程序有明顯重大瑕疵，違背憲法正當立法程序，且違反憲法權力分立原則，都牴觸憲法，應自判決公告日起失其效力。對此，...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 9
《憲訴法》遭判違憲！凌濤狠酸：下一次「校長選舉」給予痛擊
憲法法庭19日宣告《憲訴法》修法違憲，引發軒然大波。桃園市議員凌濤痛批，我國憲法僵局已成「清德宗帝制」元年的起手式，「當萊爾校長不願受到董事會監督怎麼辦？全體師生只好起身反抗，在下一次幹部選舉、再下一次校長選舉，給予痛擊！」中天新聞網 ・ 20 小時前 ・ 3
「5個綠色憲法獨夫」大法官宣告憲訴法違憲 黃國昌諷「小學生班會都不如」
[FTNN新聞網]記者孫偉倫／台北報導5名大法官決議去年底藍白兩黨聯手修正的《憲訴法》失效，民眾黨主席黃國昌今（21）日諷刺，5個綠色大法官在前天為了協助賴...FTNN新聞網 ・ 44 分鐘前 ・ 5
「北捷隨機殺人」催化心理危機 精神科醫：模仿犯恐出現！
昨日傍晚5時許，捷運台北車站、中山站發生恐怖隨機攻擊事件，凶嫌張文扔擲煙霧彈、汽油彈後持刀隨機殺人，之後墜樓身亡，至今已釀成4人死亡。衛福部桃園療養院副院長、精神科醫師李俊宏指出，減少不必要的曝光與敘事放大，是目前少數具實證基礎、且在事件初期即可實際執行的風險降低策略。他強調，避免過度報導加害者資訊，將有助於降低後續模仿的可能性。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 發起對話
頂上無毛，國家來扛！南韓總統拋震撼彈：「禿頭」讓健保來救
[Newtalk新聞] 南韓總統李在明拋出震撼彈，主張將遺傳性禿頭藥物納入國家健康保險補助，引發軒然大波。他認為禿頭已從單純的美容問題，演變成影響部分民眾生活與自信的「生存議題」。這項構想在健保財務早已亮紅燈的南韓社會投下變數，不只在網路論壇炸鍋，連受惠的禿頭族群內部也雜音不斷。 這項政策隨即在南韓社會掀起正反兩極論戰。支持者大讚李在明是「最接地氣的總統」，認為此舉能大幅減輕患者的經濟負擔。然而，反對聲浪同樣高漲。忠清北道33歲的李元宇坦言，髮線後退確實打擊自信，但考量到健保早已陷入赤字困境，「不是能隨便亂花錢的情況，禿頭終究還是美容問題，不是疾病」。也有網友犀利批評，連女性衛生用品、乳癌藥物納保都會被檢討，現在卻想補助禿頭藥，簡直像在開玩笑。更有聲音直指核心，如果一個社會連禿頭都變成生存壓力，政治人物該做的不是發補助，而是從根本改變這個高壓社會。 根據BBC報導，南韓現行健保制度僅補助因疾病或醫療原因導致的脫髮治療，最常見的遺傳性禿頭被排除在外。衛生部長鄭銀敬16日在會議中明確指出，遺傳性禿頭不會直接危及生命，因此不符合補助條件。李在明當場反駁：「難道是不是疾病，取決於我們怎麼定義遺新頭殼 ・ 1 天前 ・ 25
陳玉珍喊立院比照憲法法庭 彈劾罷免總統「排除綠委」
憲法法庭審理《憲法訴訟法》部分修正條文，把拒絕評議的3位大法官從現有總額中扣除，由5位大法官作成違憲判決。國民黨陳玉珍今（21日）表示，立法院應該比照辦理，總統彈劾案，反對的民進黨立委不列入員額，那現在應該是百分之百贊成了，已經達到罷免總統的門檻。太報 ・ 34 分鐘前 ・ 2
批「5綠色憲法獨夫」丟光台灣臉 民眾黨：賴清德還要更激化衝突？
憲法法庭5位大法官判決《憲訴法》修正案的立法程序有明顯重大瑕疵，牴觸《憲法》，即日起失效，國民黨立院黨團預告將於22日告發憲法法庭及5位大法官濫權瀆職。民眾黨主席黃國昌21日批評，5名綠色憲法獨夫如此無法無天的劣行，不僅丟光台灣的臉，更將台灣帶入更為混亂的劇烈衝突。中時新聞網 ・ 26 分鐘前 ・ 1