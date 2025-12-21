推全社會防衛韌性 賴清德賦予後憲新使命：每年落實災防救災訓練

總統賴清德。資料照



總統賴清德今天（12/21）上午出席「中華民國後備憲兵荷松總會北部地區歷任主委顧問聯誼會第八、第九任會長交接典禮」時表示，他今以三軍統帥的身份，給大家一個新的使命，他希望每一個後憲，每一年都能夠妥善規劃災防跟救災訓練，盡全力參與，強化會員的防災、救援能力。

賴清德致詞時提及，去年520他上任之後，主持過大大小小的軍事會議，讓他更深刻了解到，憲兵對國家的重要性，憲兵不只是維護軍中的紀律，其實也是捍衛國家安全、中樞安全的重要力量，更是反恐的基石。

賴清德指出，他要感謝各位，「當你們在軍中服役的時候，是三軍的模範，但在你們卸任之後，成立後憲，成為一個大家庭」，長期投入關懷弱勢、敬老、捐血以及節能減碳的公益活動，也協助地方的警力，維護治安的工作，在每一次颱風、地震，也都會看到你們出入的身影，你們真的是稱得上是「一日憲兵，終身憲兵」，令人敬佩。

賴清德表示，他要特別強調，無論是現役或後備憲兵，都是守護國家的重要力量，也為了提升台灣因應氣候變遷、地震，甚至地緣政治變化的各種挑戰，他在去年上任後跟在總統府成立了「全社會防衛韌性委員會」。

賴清德說，過去一年多來，政府大力的推動各縣市災害防治的工作，同時也強調軍民力量的整合，還把地方的救援力量跟漢光演習結合在一起，並且訂製了「小橘書」，家家戶戶都發送。

他說，地震來的時候，颱風來的時候，或是地緣政治變化的時候，讓每一個人，都知道如何保護自己，行有餘力又可以幫助別人。也只有當國防力量增強、全社會防衛力量提升的時候，國家才有辦法更安全。

賴清德強調，在座各位都是全社會防衛韌性中關鍵的力量，而且他也深信後備軍人的價值不只是在戰時的時候才被動員，所以他今天以三軍統帥的身份，給大家一個新的使命，他希望每一個後憲，每一年都能夠妥善規劃災防跟救災訓練，每一個後憲都應該盡全力參與，強化會員的防災、救援能力，並與社會各界、政府各單位都建立起深厚互信的合作夥伴關係，為社會服務，為城市安全，甚至於地方的發展注入專業的力量。

賴清德表示，也就是說後備力量不只是存在於名冊的編制之中，而是真實存在社會每一個角落，形成一股看不見，但是卻最堅實的安全網，「我們往這個目標來做。」也只有這樣子，後憲這種精神才能夠跨越世代、跨越職業、跨越黨派立場，把整個社會緊緊的連結在一起。

賴清德也提及，後憲要秉持忠貞軍風，繼續為社會的穩定力量，成為公益的行動者、全社會防衛韌性的推動者，與政府還有全體國人一起守護民主憲政、強化國家安全、守護我們珍視的自由、民主跟國人生命財產安全。

賴最後表示，最近他常講一段話，民主政治就是政黨政治，政黨政治彼此競爭，不同政黨沒有關係，但同一個國家比較重要，不同政黨競爭又合作，「但對外我們就是團結一致，我們只有一個國家，我們一起努力，一起奮鬥。」

