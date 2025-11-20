推出形象影片《一心為高雄走傱》 賴瑞隆穩健步伐守護高雄

賴瑞隆推出首部形象影片《一心為高雄走傱》。 圖：賴瑞隆辦公室/提供

[Newtalk新聞] 立法委員賴瑞隆於19日晚間推出首部形象影片《一心為高雄走傱》，賴瑞隆以台語口白貫穿，並以日常生活作為敘事主軸，呈現從「菜市囝仔」到「為市民四處奔走」的成長軌跡，也傳達出他長年投入公共事務，一步一腳印守護高雄的初心及承擔高雄未來的決心。

賴瑞隆表示，推出這部影片希望讓市民看見他最真實的一面。身為一個在市場長大的孩子，一個沉著穩健面對挑戰的鉛球選手，也是多年來為高雄各項市政建設不斷奔走的立法委員。賴瑞隆強調，城市治理要一棒接一棒，將以樸實初心、穩健步伐，為高雄繼續走、繼續打拚，這是承擔責任，也是對市民最誠摯的承諾。

影片從賴瑞隆的成長背景出發，他回憶在市場長大的經歷，母親早年在菜市場賣肉粽及水果維持家計，他則在攤位之間奔走，耳濡目染市場攤商們的勤勞與堅毅。「走傱」不只是童年的記憶，也成為人生的重要態度，引領他面對從政之路的嚴峻考驗，依然保持行動力和韌性。

影片中也重現賴瑞隆在競技場上投擲鉛球的場景。賴瑞隆說，過去擔任鉛球選手所鍛鍊的不只是體力，更有不放棄的信念。「一心希望讓高雄越來越好」賴瑞隆表示，為了高雄，每一天都是全力以赴，未來會持續以最沉穩踏實的態度面對挑戰，推動高雄前進。

隨著鏡頭從市場延伸至高雄的街巷、港灣，刻畫賴瑞隆奔走基層、傾聽市民心聲的日常。賴瑞隆指出，無論是過去擔任市府首長，或是作為立法委員，每天都為高雄四處奔波，行程雖繁重，但讓他更加理解市民的需求與困難，並能用更務實、更有效率的行動為市民解決問題。

「為高雄，我會繼續走、繼續打拚。」賴瑞隆強調，高雄是栽培他成長的土地，是一生使命之所在。賴瑞隆表示，高雄正站在產業轉型、城市躍升的關鍵時刻，將以務實及有遠見的視野和格局，延續與推動市政建設成果，帶領高雄穩健前行，讓每一個市民都能看見希望、看見未來，並和市民共同譜寫高雄下一個榮耀篇章。

賴瑞隆(右二)首部形象影片希望讓市民看見他最真實的一面。 圖：賴瑞隆辦公室/提供

鏡頭延伸到賴瑞隆的市政建設遠景。 圖：賴瑞隆辦公室/提供