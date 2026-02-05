推出第一波6項政見後 蘇巧慧發布建設、問政成績單文宣

〔記者黃子暘／新北報導〕民進黨立委蘇巧慧代表民進黨參選新北市長，已啟動陸、空戰，繼昨(4)日推出首波6項政見後，蘇巧慧今(5)日推出第一波紙本政績文宣，以A3尺寸詳書蘇巧慧3屆立委任期內各項為新北爭取的建設與國會問政成績單，包括TPASS行政院通勤月票1200北北基桃吃到飽、國家兒童未來館、捷運萬大樹林線、三鶯線、環狀線、安坑及淡海輕軌等，主打標語則為「溫暖、創新、會做事」，宣示讓家庭更安心、交通更順心，打造更宜居的新北。

蘇巧慧表示，她在立委任內持續為新北爭取各項建設，包括TPASS行政院通勤月票1200北北基桃吃到飽、林口、五股、汐止、土城四大交流道增建，捷運萬大樹林線、三鶯線、環狀線、安坑及淡海輕軌、淡江大橋，新北汙水下水道改善、班班有冷氣、國家兒童未來館，以及新北43所中小學操場、廁所共230多項校園建設。

此外，蘇巧慧指出，她在立法院內政委員會推動多項修法，成功爭取新生兒10萬元補助、公托及準公托補助、育兒津貼、私立大學學雜費減免、高中職以下免學費、不孕症治療以及入住長照機構補助。

蘇巧慧說，她想打造更宜居的新北，因此推動托育、年金、醫療與公共安全相關法案；第一波紙本政績文宣將在新北各區派報投放，未來她也會持續透過基層掃街拜票、架設看板、製作政績與紙本政見文宣說明政見，並以社群短影音等陸、空戰方式，讓更多市民了解她的成績，爭取最多市民的認同。

