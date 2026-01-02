推出馬年春聯！馬英九自嘲「多年認證國民救援王」：為你背下所有鍋

政治中心／綜合報導

前總統馬英九公布馬年春聯（圖／翻攝自馬英九臉書）

前總統馬英九今（2）日在臉書公布馬年春聯「八方風雨辭青蟒，擊壤歌衢望驊騮」，用幽默口吻表示「我終於等到十二年一輪，輪到這個跟我姓氏一樣的年份，特別推出這款【SSR級・全方位物理性防禦結界】馬年開運限定春聯，這意味著今年貼這張，效果絕對驫驫的。」並在臉書上以AI生成製作五格漫畫，自嘲說「多年認證國民救援王，為你背下所有鍋」。

馬英九用【頭條消息】強調這不是一張普通的紅紙，這是您的過年萬用神器！並以詼諧地口吻說，各位鄉親父老兄弟姊妹，大家過年最怕什麼？怕 AI 取代你的工作？怕塞車塞到瘋掉？還是怕年獸無理取鬧？其實這些都不可怕，怕的是回家團圓，遇到像我這樣的長輩碎碎念的嘮叨。一下被問「什麼時候結婚」？一下被問「年終多少」？最後打麻將還一直「放槍」胡不了？

馬英九說沒關係，各位觀眾，終於等到了！「我終於等到十二年一輪，輪到這個跟我姓氏一樣的年份」，所以特別推出這款【SSR級・全方位物理性防禦結界】馬年開運限定春聯，這意味著今年貼這張，效果絕對驫驫的。

馬英九表示，據（不負責）實測，將此馬英九的馬年「雙馬合璧」春聯貼在門口，將引發以下神奇功效，被動技能：話題記憶消除術。親戚踏入半徑五公尺內，腦中有關「薪水、對象、買房、催生」等話題記憶會突然消除，轉而討論「欸~今年這個春聯是什麼意思？」（強制轉移焦點）

馬英九說，增益效果：偏財運微量爆擊，紅到發光的馬式加持，自帶 200% 的屬性加成。財神路過絕對會佇足許久，打牌自摸機率提升，對手也會感受到一股來自前總統凝視回眸的壓力。

馬英九表示，輔助加成：居家裝修美觀；春聯設計精美，紅得喜氣洋洋，遮掩所有室內裝潢的不完美，貼上去後家裡瞬間蓬蓽生輝，風格PLUS。

馬英九說，安心保證：背鍋救援擔綱；「多年認證國民救援王，為你背下所有鍋」，只要世界還有不如意、只要你的便當少了雞腿、辦公室的Wi-Fi訊號太差或單身萬年，只要你不隨便挑釁，別擔心，通通怪我！看一眼春聯，你會發現，有個男人一直默默的你在身後（背鍋），是不是覺得很有安全感？

前總統馬英九公布馬年春聯，用AI生成五格漫畫自嘲。（圖／翻攝自馬英九臉書）

