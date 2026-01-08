推出26年了也不行？《勇者鬥惡龍7》重製版官方防劇透：暴雷就Ban掉
日本遊戲廠商史克威爾艾尼克斯的《勇者鬥惡龍》系列是許多玩家們的童年回憶，而很快的，接下來《勇者鬥惡龍 7 伊甸的戰士們》睽違 26 年後的重製版《勇者鬥惡龍 7 Reimagined》就要發售了，「率先啟程體驗版」也已經於昨（7）天正式開放下載。不過，即便這款遊戲原作已經推出 26 年了，但史克威爾艾尼克斯仍然禁止玩家暴雷，日前也正式出台劇透相關規範，明訂他們有權直接把玩家從《勇者鬥惡龍 7 Reimagined》Ban 掉，以防暴雷影響到所有玩家的遊玩樂趣。
《勇者鬥惡龍 7 Reimagined》的免費「率先啟程體驗版」已於昨（7）天正式推出，並且還能將存檔繼承到正式版，讓許多玩家們能夠在遊戲 2 月 5 日發售前搶先啟程重溫 26 年前的童年回憶。不過，雖然原版《勇者鬥惡龍 7 伊甸的戰士們》已經發售這麼久了，但史克威爾艾尼克斯依然公布了嚴謹的防劇透政策。
除了原本的著作權相關規定外，史克威爾艾尼克斯也表示，為了防止暴雷，如果玩家在上傳的截圖、影片中有出現與遊戲劇情重大關聯的場景，為了避免剝奪還沒玩遊戲的玩家樂趣，上傳者就必須主動加入「劇透」標籤，並且也不允許任何玩家上傳在「魔空間神殿」擊敗 Boss 之後的任何遊玩內容，包括直播、影片、圖片上傳等都受到限制。
史克威爾艾尼克斯也在相關規定中警告，如果玩家無視這些規定，那麼他們將有權直接把玩家從《勇者鬥惡龍 7 Reimagined》中 Ban 掉，也能要求上傳者刪除他們覺得有問題的片段，希望這款經典之作即便已經發行了 26 年，但仍然還是能帶給 26 年後的新一代玩家們最原汁原味的《勇者鬥惡龍 7》遊戲體驗。
其他人也在看
涉盜蓋醫師章偷賣瘦瘦針 藥局負責人.藥師夫妻遭起訴
台北市 / 綜合報導 許多愛美男女為了輕鬆減肥，指定要施打「瘦瘦針」，台北市有藥局看準商機龐大，竟然偽造醫師處方箋！檢方調查發現，藥局張姓負責人，透過吳姓藥劑師妻子，擔任萬芳醫院衛教師之便，趁醫師離開座位時擅自蓋章，被依偽造文書罪起訴。其他醫師也強調，瘦瘦針的本質是糖尿病用藥，不是每個人都適合施打，務必經過專業醫師評估。小小一支筆狀針劑，拿在手裡相當輕巧，除了是糖尿病患者常用藥，現在更被稱為瘦瘦針，不少愛美男女指定施打，卻有藥局業者，看準商機動了歪腦筋，記者蔡銍湣說：「台北市中正區的藥局，疑似為了販售瘦瘦針，偽造處方箋，被萬芳醫院發現後告發。」瘦瘦針有抑制食慾效果，因此成為減肥聖品不過想使用，仍需要醫生開立處方箋，台北市某藥局張姓負責人，為了販售瘦瘦針，請吳姓藥劑師透過在萬芳醫院擔任衛教師的妻子，擅自拿醫師章來蓋，製作不實的處方箋，以每支約7千元，賣出12份2個月劑量瘦瘦針，台北地檢署調查後，依偽造文書罪起訴。事情會東窗事發，主要是這些偽造的處方箋，雖然有醫師蓋章，但與正式處方箋相差很大，實際回到藥局詢問，其他藥師對這件事都表示不知情，負責人也暫未出面回應，新光醫院健康管理部醫療副主任柳朋馳說：「對這個藥物的使用上，也有一些族群是屬於不適應症的，那這種情況之下，我們也要經過問診之後，去做相關的排除，還有包括說在打針之後，(患者)他是不是有出現一些藥物的副作用，那這個都是我們在，醫療的過程當中要去監控的。」日前有國籍航空空服員，私自從國外帶瘦瘦針想闖關，違反藥事法遭送辦，也被航空公司開除，減肥市場龐大，民眾愛美想輕鬆瘦身，可別貪圖方便快速，賠上健康得不償失。 原始連結華視影音 ・ 1 天前 ・ 發表留言
童年回憶還是單純走私？中國海關破獲旅客意圖夾帶125台Game Boy入境將調查
日本遊戲巨頭任天堂在 1989 年推出的掌上型遊戲機 GameBoy 可說是遊戲史上超成功的經典主機之一，到 2003 年停產前總計在全球售出超過 1.18 億台，成為許多玩家共享的童年回憶，也讓許多人成年之後往往希望能夠入手主機，紀念小時候的遊戲時光。不過，對於一些中國玩家來說這個願望或許要落空了，因為根據中國海關的官方消息，近日南京祿口機場海關攔檢一名旅客竟起獲 125 台 GameBoy 遊戲機與遊戲卡帶意圖未經申報就要闖關，讓海關當場拒絕放行這些貨物，後續將進行調查。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 4 小時前 ・ 發表留言
小米中國起公關災難，邀「米黑」合作惹米粉不滿，24 小時辭退員工、扣高層百萬獎金！
小米近日爆發品牌史上極為罕見的內部大處分。針對公關團隊計劃與長期抹黑品牌的博主「萬能的大熊」進行年度框架合作一事，小米官方於 1 月 6 日晚間正式發布處罰通報。這場被用戶視為「背刺」的營銷危機，最終以涉事經辦人員被開除、兩名集團高管遭重罰告終。Yahoo Tech ・ 1 天前 ・ 發表留言
不急著買Switch 2？日本漫畫家被「小學一年級生」分析直接說服
日前，日本漫畫家 siro700 在 X（前 Twitter）上分享一段日常趣事，意外引發大量網友討論。他認為目前不是該買 Nintendo Switch 2 的時機，但卻被一段來自「小學一年級生」的分析給反駁擊破。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 1 小時前 ・ 發表留言
RTX 3060復活了！NVIDIA應對顯卡需求重啟生產 首批貨日期曝光
近期市場傳出，在顯示記憶體供應吃緊、價格走揚的情況下，NVIDIA 有意重新啟動 RTX 3060 顯示卡的供貨，引發通路與玩家關注。中國通路消息來源「博板堂」近日進一步證實，RTX 3060 系列確實即將重返市場，NVIDIA 已向多家 AIC 顯卡合作夥伴發出內部確認通知，要求提前準備相關供應規劃。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 54 分鐘前 ・ 1
花數萬買斷V皮變廉價量產版？台灣VTuber圈爭議 工作室回應：對不起
最近在台灣 VTuber 圈出現重大爭議，一名台灣個人勢 VTuber「星の沛沛」直播指控，遭工作室公開販售私人委託的 Live2D 模型。花費數萬元高價向「雨音計畫工作室」買斷的模型，居然在沒有被被告知的情況下，被他人以僅新台幣 300 元左右的低廉價格，在公開平台上販售。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 54 分鐘前 ・ 發表留言
安全帽怎麼丟？各縣市規定大不同 丟錯最高罰6千
安全帽怎麼丟？各縣市規定大不同 丟錯最高罰6千EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 發表留言
台灣Vtuber聚會場所少一間！「冒險者公會 The A.G's Bar」公告1/31結束營業 房東售店導致續約破局
台北信義區主題酒吧「冒險者公會 The A.G's Bar」透過官方社群公告，因房東規劃出售店面、續約條件無法取得共識，店家將於 2026/1/31 結束營業，並表示團隊仍有尋找新店面、延續經營的想法。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 1 天前 ・ 發表留言
簡體字掰掰！湯姆熊4000機台「全面改繁體」 家長：可以多帶孩子去玩了
「湯姆熊歡樂世界」長期以簡體中文標示遊戲機，讓許多家長感到反感。業者近日宣布更換成繁體中文機台，全台約4000多台機台將分階段更新，緩衝期至2028年9月。消息一出，立即獲得家長與民眾熱烈好評。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發表留言
工商社論》重建和諧社會資本 才能再造經濟奇蹟
歷史學者法蘭西斯．福山曾表示：「信任的社會資本，是創造一國經濟繁榮最重要的力量。」自2000年以來台灣社會無一刻不爭鬧，為了核四的存廢，為了兩岸服貿協定的簽署，為了高中國文課綱文白比例，為了中央與地方財政分配等等，台灣社會總是鬧得沸沸揚揚，去年更出現漫天蓋地的大罷免，如今又有大法官釋憲爭議，二十多年來台灣和諧、信任的社會資本已快速流失。工商時報 ・ 12 小時前 ・ 1
【太說軍武】中國想斬首台灣？仿美國俘虜馬杜洛 專家看衰：差別在情報能力與「這支部隊」
美軍近日突襲委內瑞拉逮捕該國領袖馬杜洛（Nicolas Maduro），但是在美軍進襲之際，先前委國高調向中國購買號稱「北京神盾」的JY-27雷達，無法如先前宣傳的能偵測到美國F-35匿蹤戰機，也無法導引俄製S-300V防空飛彈、Buk-M2「山毛櫸」中程防空飛彈系統進行攔截，這究竟是否為外界所稱「中製武器全失效」，國防安全研究院專家許智翔指出，美國強大的電磁作戰與防空制壓（SEAD）能力奏效，導致委國軍方的整體指管系統癱瘓失靈，也使得中俄製的武器無法發揮作用，因此美軍才能從「太空軍」整合到包括「三角洲部隊」特戰部隊，落實「全領域」高科技「閃擊」。太報 ・ 1 小時前 ・ 發表留言
《海賊王》漫畫發行量驚人！網熱議緊追《聖經》和《毛語錄》之後？
知名漫畫《航海王》（海賊王，ONE PIECE）連載多年，在全球擁有非常龐大的粉絲，而最近 X（推特）一篇文章引起討論，指稱《航海王》漫畫已成為「世界上第三暢銷的書籍」，僅次於《聖經》與《毛主席語錄》。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 2 小時前 ・ 發表留言
影/台積電最新內鬼模樣曝光！下午開接押庭
台積電2奈米洩密案最新的「內鬼」前工程師陳韋傑，洩密給跳槽日商東京威力的陳力銘，去年11月初便遭聲押獲准，本月5日及東京威力盧姓員工一起被追加起訴，全案卷證並已移送智慧財產及商業法院，今（8日）下午會開接押庭。中天新聞網 ・ 1 小時前 ・ 發表留言
《大陸社會》陸2025年抓獲542名詐騙集團首腦 通緝百名在逃犯
【時報-台北電】大陸公安部新聞發佈會8日指出，2025年大陸全國公安機關依法嚴厲打擊電信網路詐騙犯罪，共偵破有關案件25.8萬起，會同相關部門攔截詐騙電話36億次、簡訊33億條，緊急止付涉詐資金2170.7萬元人民幣，各地公安機關累計見面勸阻674.7萬人次。 大陸公安部新聞發言人張明表示，2025年公安部部署開展「斷流」、「拔釘」、「斬鏈」等專項行動，累計抓獲詐騙集團幕後金主、首腦與核心人員等542名。近期公安機關又公開通緝了100名電信網路詐騙犯罪在逃者，彰顯依法嚴打電信網路詐騙犯罪的決心和態度。 大陸公安部去年加快推進國際打擊電信網路詐騙聯盟建設，推動建構相互協同、參與全球打擊治理電信網路詐騙犯罪，多次派組赴緬甸、泰國、柬埔寨等國進行警務執法合作，搗毀一大批境外詐騙根據地。(新聞來源：旺報即時 吳泓勳)時報資訊 ・ 4 小時前 ・ 發表留言
WhatsApp 群聊新年升級！自訂標籤身份一看便知、文字秒變貼圖、活動提醒零 Miss
新年新氣象，WhatsApp 推出一系列群聊升級，正好幫你同親友更緊密聯繫。不論 Android 還是 iPhone，用戶都可以「更輕鬆地保持聯繫和表達自我」。Yahoo Tech ・ 1 小時前 ・ 發表留言
土耳其調降手機特別消費稅，中低階機種售價可望下調
土耳其調降手機特別消費稅 中低階機種售價可望下調 土耳其政府於2025年10月23日公告第33057號總統令，宣布調整手機特別消費稅(ÖTV)稅基與稅率。新制實施後，入門級和中階手機價格已出現下降趨勢。 新稅率分級調整 根據第10521號總統令修正，便攜式無線電話設備(稅號8517.12.00.00.11)之特別消費稅率調整如下: 稅基不超過4,500里拉者，稅率為25%;稅基超過4,500里拉但不超過9,000里拉者，稅率為40%;稅基超過9,000里拉者，稅率為50%。 有利本土製造商競爭 土耳其媒體指出，此次稅率調整大幅降低入門級和中階手機的稅負成本，有利於國內手機製造廠商。新稅制實施後，部分手機品牌已進行價格調整，消費者在購買中低價位手機時可享有更優惠的價格。(資料來源：經濟部國際貿易署) 資料來源-MoneyDJ理財網Moneydj理財網 ・ 2 小時前 ・ 發表留言
控AI聊天機器人傷害未成年人 Google等達成訴訟和解
（中央社舊金山7日綜合外電報導）法院文件今天披露，谷歌（Google）與新創公司Character.AI已就數起訴訟達成和解。這些訴訟由多個家庭提起，指控人工智慧（AI）聊天機器人對未成年人造成傷害，包括導致一名佛羅里達州青少年自殺。中央社 ・ 2 小時前 ・ 發表留言
跨性別網紅愛里回應變性是否要當兵 超複雜流程曝
愛里6日在社群平台Instagram上傳一則影片，回應有不少網友好奇的問題「變性女生需要當兵嗎？」，她坦言自己在動變性手術之前就接到兵單，當時跟其他役男一樣去做體檢，但唯一不同的是，她是以打扮很女性的樣子現身，所以在排隊的時候就格外顯眼。而愛里體檢時有攜帶一些證明...CTWANT ・ 1 小時前 ・ 發表留言
深圳2026年舉辦APEC年會 學者：期待穩定美中關係
（中央社記者呂佳蓉北京8日電）中國商務部國際經濟貿易研究院研究員張建平今天表示，去年美中元首外交後，看到雙邊關係改善的跡象，2026年期待再次有元首會晤，而深圳將舉辦APEC年會，盼能改善雙邊關係，支持亞太經濟合作。中央社 ・ 2 小時前 ・ 發表留言
最強寒流來了！「跳水式降溫」剩6℃ 全台急凍時間出爐
最強寒流來了！「跳水式降溫」剩6℃ 全台急凍時間出爐EBC東森新聞 ・ 21 小時前 ・ 8