推出26年了也不行？《勇者鬥惡龍7》重製版官方防劇透：暴雷就Ban掉

日本遊戲廠商史克威爾艾尼克斯的《勇者鬥惡龍》系列是許多玩家們的童年回憶，而很快的，接下來《勇者鬥惡龍 7 伊甸的戰士們》睽違 26 年後的重製版《勇者鬥惡龍 7 Reimagined》就要發售了，「率先啟程體驗版」也已經於昨（7）天正式開放下載。不過，即便這款遊戲原作已經推出 26 年了，但史克威爾艾尼克斯仍然禁止玩家暴雷，日前也正式出台劇透相關規範，明訂他們有權直接把玩家從《勇者鬥惡龍 7 Reimagined》Ban 掉，以防暴雷影響到所有玩家的遊玩樂趣。

(Credit:Square Enix)

廣告 廣告

《勇者鬥惡龍 7 Reimagined》的免費「率先啟程體驗版」已於昨（7）天正式推出，並且還能將存檔繼承到正式版，讓許多玩家們能夠在遊戲 2 月 5 日發售前搶先啟程重溫 26 年前的童年回憶。不過，雖然原版《勇者鬥惡龍 7 伊甸的戰士們》已經發售這麼久了，但史克威爾艾尼克斯依然公布了嚴謹的防劇透政策。

除了原本的著作權相關規定外，史克威爾艾尼克斯也表示，為了防止暴雷，如果玩家在上傳的截圖、影片中有出現與遊戲劇情重大關聯的場景，為了避免剝奪還沒玩遊戲的玩家樂趣，上傳者就必須主動加入「劇透」標籤，並且也不允許任何玩家上傳在「魔空間神殿」擊敗 Boss 之後的任何遊玩內容，包括直播、影片、圖片上傳等都受到限制。

史克威爾艾尼克斯也在相關規定中警告，如果玩家無視這些規定，那麼他們將有權直接把玩家從《勇者鬥惡龍 7 Reimagined》中 Ban 掉，也能要求上傳者刪除他們覺得有問題的片段，希望這款經典之作即便已經發行了 26 年，但仍然還是能帶給 26 年後的新一代玩家們最原汁原味的《勇者鬥惡龍 7》遊戲體驗。