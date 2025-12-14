推助理費制度化「沒有時程」 黃國昌重申：不為個案除罪、公款公用是底線

民眾黨主席黃國昌今（14日）重申，公款公用是無法退讓的底線，針對助理費制度化，民眾黨沒有特定時程。（圖／林煒凱攝）

國民黨立委陳玉珍提出助理費除罪化相關修法，近幾日來引發跨黨派助理不滿抗議，有報導稱民眾黨團也暫時不提修法版本。民眾黨主席黃國昌今（14日）重申，公款公用是無法退讓的底線，針對助理費制度化，民眾黨沒有特定時程，對民眾黨而言就是「開大門、走大路」，不為個案除罪化，和過去民進黨為個案推動國務機要費除罪化不同。

黃國昌今與新北市議員陳世軒、民眾黨新北市黨部主委周台竹、國際部主任林子宇等人舉行記者會，針對《自由時報》報導指出，針對助理費除罪化，黃國昌與前民眾黨主席柯文哲都認為應擱置修法，暫時不會提出黨團版本。黃國昌今受訪時對此則表示，他上週五晚上與柯文哲見面，主要在談2026年選戰佈局的部分，佈局區域成熟時會對外報告，但助理費的問題不在討論範圍之內。

黃國昌表示，他多次宣示民眾黨的立場，助理費的制度化與法制化非常重要，為何有些人的助理費案件用貪污罪辦、有些則以偽造文書辦，甚至有極少數案件後來都沒事，可行為態樣明明一樣，這到底出了什麼問題？

黃國昌強調，對民眾黨而言就是開大門、走大路，不是所謂個案的除罪化，公款公用是無法退讓的底線，在此基本原則上，民眾黨願意虛心傾聽各界意見。例如以地方議會為例，有不少議會助理反映「沒有加班費」，只因為市議會沒有編列，讓他很驚訝。

黃國昌指出，先前修正「地方民意代表支給條例」時就應該一併納入考量，怎麼修完後，助理還是領不到加班費？這是一個相當嚴重的問題。不過，民眾黨沒有特定時程，也沒有特地為任何單一個案服務的政治動機或目的，與當年民進黨為個案推動國務機要費除罪化大不相同。

黃國昌今於會上也宣布，12月27日下午將於新莊宏匯廣場ZEPP舉辦「為新北應援」活動。（圖／林煒凱攝）

另外黃國昌今於會上也宣布，12月27日下午將於新莊宏匯廣場ZEPP舉辦「為新北應援」活動，並於明（15日）晚間在直播中開放索票；由於黃國昌已表態有意參選新北市長，陳世軒也問說，當天是否就是宣布大會？黃國昌則仍未說破，強調活動主軸就是為新北應援。

媒體追問，當天是否會邀請柯文哲出席，黃國昌則繼續賣關子，表示「讓他自己宣布，我不要幫他做決定」；針對藍白合作，他也說按照進度進行中，接下來會盤整全國候選人政見，和國民黨合作共推縣市長候選人，這個立場不會有任何改變。



