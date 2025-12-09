推助理費除罪化惹議 陳玉珍表態「不撤案」：我這個提案非常公正！

記者陳思妤／台北報導

國民黨立委陳玉珍提案修法，要將助理費除罪化，公費助理補助費直接交由立委統籌運用，且「免檢據核銷」，引起爭議，包括藍營立委助理也相當不滿，更傳出助理工會要立法院長韓國瑜出面給保證，不然週五要到議場外抗議。不過，陳玉珍今（9）日表示，自己不會撤案，還說自己可以領銜提案是因為她最沒有負擔，可能快要離開立委的位子，而且她覺得自己提這個案子「非常公正！」不是隨意提出來的。

陳玉珍近日提出「立法院組織法」、「地方民意代表費用支給及村里長事務補助費補助條例」修正草案，擬將立委助理費除罪化。其中「立法院組織法」修正草案，擬將刪除聘用助理人數上下限規定，「公費助理」刪除公費二字，並明定助理費及辦公事務等補助費用由立法院撥予立法委員統籌運用，引起立法院助理不滿。

廣告 廣告

國民黨立委、發言人牛煦庭8日上午受訪表示，稍早經過國民黨團幹部會議討論，暫時不會排案。不過，國民黨團在同日下午又稱，黨團幹部會議中，與會委員提出不同面向觀點，廣泛交換意見，但黨團幹部會議僅為聽取各界意見，並未做成具體決議，無所謂「暫緩推動」或「不決定暫緩推動」之決議。

陳玉珍今天受訪時則稱，不會撤案，助理可以提出建議案或修正案，但她就是按照自己的節奏繼續 。她強調，自己提出的版本當然不是一錘定音、不能改變，國會助理有意見她也是非常歡迎，立法是公開透明，助理有工，他們陳情這是他們的權利，他們也可以透過各家立委開會時表示意見。

陳玉珍稱，助理跟立委是夥伴關係，「你們也可以提出法案。提出修正動議啊，在委員討論的時候可以公開提出來」。這些都是可以討論的，她說，「不要汙名化說提案或連署的委員想要自肥或怎樣」。

陳玉珍表示，她可以領銜提案是因為自己最沒有負擔，第一是她沒有助理費的問題，從議員時代就非常清楚，第二是「我立委…很快我可能就要離開這個位子」。她也強調，「我覺得我提這案子是非常的公正」，內容是經過嚴整的研究，不是隨意提出來的。

更多三立新聞網報導

助理費除罪化？重批提案藍委「地獄魔王」黃智賢：受苦的是你我這種賤民

藍推助理費除罪挨批！矢板明夫坦言：民進黨應提出更成熟的替代方案

陳玉珍等藍委提助理費除罪化！王定宇轟：難看的自肥條款

助理費除罪化縮了？王義川酸爆李乾龍「太漏氣」：副主席連立委都喬不好

