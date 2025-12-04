推助理費除罪化挨罵 陳玉珍：大家若要討論那就來討論

國民黨立委陳玉珍。 圖：黃建豪/攝（資料照）

[Newtalk新聞] 面對民代涉及助理費案頻傳，不分政黨都有多人依《貪汙治罪條例》遭到起訴，國民黨立委陳玉珍則提出修法，明定助理費由立委統籌運用，且免檢據核銷，該案日前於立法院會逕付二讀，引發民進黨陣營抨擊，不滿法案未經充分討論就沒收討論，只是過個水，就將進行黑箱表決。陳玉珍今（4日）則回應，大家若要充分討論那就來討論，應該這個議題涉及層面不分黨派。

陳玉珍說明，這件事情的緣起是全國正副議長聯誼會，曾經在聯誼會內通過一個提案，最開始次從議員助理費開始，大家都知道，這幾年有為數不少的議員因為助理費被提起公訴，原因不一而足，這表示助理費規範在全台都有很多人會誤觸法網，一個法律如果在很多人正常運作的情況下卻觸法，這表示這個法律的確有檢討的必要。

陳玉珍表示，全國正副議長聯誼會覺得法律需要修正後，就來立法院拜會各黨團及立法院長等人，希望就這部分提出修法，讓整體法律制度更完整，讓民代更清楚知道界線應該在哪。

陳玉珍表示，民代非常忙碌，應酬往來非常多，在這種情況下請助理是應該的，制度不該太過僵化，比如請法案助理、地方選服助理或請部分工時的助理等，應該給從事民代工作的人有充分的空間，所以他們就按照全國正副議長聯誼會的提案，針對助理費做修法。

對於提出的《立院組織法》和《地方民代費用支給補助條例》修法草案匆匆在立法院會逕付二讀，受到綠營抨擊。陳玉珍回應，立法院的修法過程就是尊重立法院全體立委的意志，不是她一個人說要逕付二讀就可以的，本來就是按照議事程序進行，大家若要充分討論那就來討論，應該這個議題的涉及不分黨派。

陳玉珍也強調，這不是為特定政黨來解套，社會的法制觀念必須要建立，但民進黨和網軍刻意要抹黑，故意作圖卡來混淆觀念，針對國民黨立委翁曉玲要提案的微罪不舉也是一樣，法務部也有類似法案的提案，網軍真的要適可而止。

