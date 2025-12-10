推助理費除罪化遇反彈 陳玉珍要工會提案討論：不必透過媒體放話

陳玉珍今（10日）受訪時表示，如果助理工會真的有心幫助理爭取權利，就提案並直接找她討論，不用透過媒體放話。（圖／李奇叡攝）

國民黨立委陳玉珍推動助理費除罪化相關修法，引發立法院朝野助理強力反彈，對此她已強調不會撤案。陳玉珍今（10日）受訪時表示，如果助理工會真的有心幫助理爭取權利，就提案並直接找她討論，不用透過媒體放話。

陳玉珍今說，助理工會有其訴求與考量，助理權益要獲得保障，但助理費法制化也有其必要，歡迎助理工會直接跟她討論，尤其助理工會裡人才濟濟，一定可以擬出相當好的法治規範，讓助理費能夠法制化，也能夠同時保障助理權益。

「請工會來討論，不必透過媒體放話。」陳玉珍說，不要把可以好好討論的東西，上升到政治抗爭。她重申，立委、助理是夥伴關係，如果助理工會真的有心幫助理爭取權益，那就坐下來討論，開大門、走大路。

陳玉珍指出，若助理工會願意拿出提案，可以拿給立委提，立委不願提，就讓她來提。她的提案不是一錘定音，助理工會有看法就請拿出提案，這個可以公開地攤在陽光下討論。

陳玉珍表示，助理費的問題無論是哪個黨派都會遇到，既然這問題沒講清楚，讓很多民代誤觸法網、涉訟，那就面對問題並解決。她也透露，立法院長韓國瑜尚未找她討論，但她有看到韓國瑜的說法，韓的本意也一樣，就是助理權益必須獲得保障，她的看法也一樣，但認為整個制度應一同討論。



