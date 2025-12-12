推助理費除罪引國會助理抗議 陳玉珍稱「像家人」遭嗆：講X話

國民黨立委陳玉珍稱要正面回應助理訴求。(資料畫面)

國民黨立委陳玉珍推動「助理費除罪化」法案，引起跨黨派國會助理強烈反彈，助理工會與多名國會助理今（12日）聚集立法院大門口抗議，要求撤回提案。陳玉珍現身會場稱「助理像家人、兄弟姊妹」，遭到抗議助理反嗆「不要講幹話」；民眾黨立委張啓楷也遭批「愛收割」。

國會助理近日發起連署要求國民黨立委陳玉珍將「助理費除罪化」撤案，助理工會與多名國會助理今（12日）於立法院正門口集結抗議，民眾黨立委張啓楷現身會場，表達對助理的支持，但引發現場助理不滿，質疑「民眾黨團支持嗎」，並怒嗆「愛收割」。

張啓楷離開後，陳玉珍也出現在抗議現場，表示要正面回應助理訴求，並稱「助理就跟家人、兄弟姐妹一樣」。此話一出隨即引發抗議助理怒火，紛紛開嗆「不要講幹話」、「你的助理、家人是發零用錢的嗎」、「收助理費回去選縣長嗎」，陳玉珍則指出批評的助理只是想鬧場，立委在國會非常需要助理的協助。

陳玉珍續指，她不是要讓該提案變成政黨鬥爭，而是要真正改善助理的權益，而民進黨在執政立法院多數的這八年，也沒有修助理的權利，自己在提案過程也許不夠周延、沒有仔細詢問助理意見，但在立法過程當中，這只是一個提案，助理們也可以協助自家委員提出自己的法案。

陳玉珍強調，自己願意「開大門走大路」，對於助理的建議都會公開討論，中間有任何汙衊也會承受，如果大眾對於「立委自肥」的部分內容可以修改，絕對沒有問題，助理的權益也一定會受到保障。不過，抗議助理依舊不滿，批評陳玉珍「別講空話」、「撤回提案」。





