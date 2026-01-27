推動中草藥升級！嘉大攜手陽明交大打造中醫新典範

（記者黃信峯／嘉義報導）為響應政府打造「中草藥科技島」的國家發展願景，(26日)陽明交通大學林奇宏校長於率領醫學院王署君院長等一行7人，蒞臨嘉義大學進行中醫藥學術交流活動。雙方透過深度對話與成果分享，整合陽明交大在「智慧醫療與臨床實證」的科研優勢，以及嘉大在「藥用植物栽培與食農創新」的深厚能量，攜手建構臺灣中草藥產業自種源保護、智慧栽培到臨床應用的完整價值鏈。

圖/陽明交通大學校長林奇宏帶領醫學院團隊蒞臨嘉義大學進行中醫藥學術交流。記者黃信峯翻攝

嘉大近年在林翰謙校長帶領及中草藥研究團隊長期深耕下，獲教育部高教深耕計畫與衛生福利部中藥藥用植物種植計畫支持，在本土藥用植物研究與應用上取得突破性成果。由生命科學院與農學院教師組成的跨領域團隊，導入物聯網與感測技術，發展薄荷、魚腥草、茵陳蒿及仙鶴草等中藥材的智慧化栽培模式，有效穩定藥材活性成分品質；同時也建立臺灣胡椒、白术等珍稀藥材的種原保存體系。相關研究成果更成功轉化為「抗疲勞薑黃康普茶」及多款漢方茶包，展現學研成果商品化的實力。

圖/陽明交通大學醫學院團隊參觀嘉義大學台灣原生藥用植物「茵蔯蒿」。記者黃信峯翻攝

陽明交大中醫學系於113學年度正式招生，為全國首設中醫學系的國立大學。該系以「大醫精誠」為教育核心，致力培育兼具科學思維與工程背景的「新中醫」人才。林奇宏校長指出，新中醫的關鍵在於結合分子醫學、腦科學與人工智慧等現代科技，為傳統醫學建立科學化的臨床實證；而高品質、可追溯且標準化的中藥材來源，正是臨床研究與新藥開發不可或缺的基石。

圖/陽明交通大學醫學院團隊參觀嘉義大學中草藥萃取工廠。記者黃信峯翻攝

林翰謙校長表示，面對全球天然保健產業快速成長及WTO架構下的國際競爭，臺灣中草藥產業正站在轉型升級的關鍵時刻。此次兩校合作推動的「醫農合一」策略聯盟，將由嘉大負責前端的優良品種選育（GAP）與標準化智慧栽培，確保藥材品質與安全；陽明交大則著力於後端的藥理機轉解析、臨床試驗與智慧醫療應用，形成前後端緊密串聯的產業合作模式。

雙方期盼透過此次合作，不僅能逐步改善臺灣中藥材長期仰賴進口的結構性問題，更可培育了解種植、藥理與臨床應用的跨域中醫藥人才。從嘉南平原的沃土到醫學中心的診間，陽明交大與嘉義大學將攜手擦亮臺灣「新中醫」品牌，為國民健康與生技產業升級注入強勁動能。